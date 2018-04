Napoli-Chievo 2-1: Diawara firma il successo in rimonta al 93’

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli resta aggrappato alla lotta scudetto con un’incredibile rimonta nel finale che vale il 2-1 al Chievo. Gli azzurri restano a -4 dalla Juventus e soprattutto si sbloccano psicologicamente quando ormai il colpaccio del Chievo si stava materializzando dopo la rete di Stepinski. Suona la carica Milik con un colpo di testa preciso su assist di Insigne. Tocca a Diawara, invece, trasformare il San Paolo in una bolgia con un destro a giro da dentro l’area che vale il 2-1.Il Napoli ha il predominio del gioco ma serve a poco. La manovra non trova sbocchi e manca la necessaria velocità di crociera per creare pericoli nell’area del Chievo. Hamsik si sistema sul centro-sinistra e prova a creare la superiorità numerica con Insigne, ma il meccanismo s’inceppa. Gli azzurri non riescono mai a mettere alle corde un Chievo ordinato e generoso. Diawara, titolare per la squalifica di Jorginho, fatica nella costruzione. Le occasioni così sono sporadiche e mai realmente insidiose. Ci prova due volte Insigne, stesso discorso per Hamsik, ma Sorrentino vive un primo tempo senza sussulti. Il tridente, del resto, fatica ad accendersi: Insigne è l’unico a provarci, Mertens e Callejon non incidono.Il Napoli parte forte e prova a sbloccare subito il risultato. Mertens si guadagna un rigore al 4’ per atterramento da parte di Depaoli. Il belga si presenta dagli undici metri e si fa ipnotizzare da Sorrentino. Mertens ci riprova al 12’, ma il salvataggio della difesa del Chievo evita il peggio. Sarri si gioca la carta Milik che al 24’ ci prova su assist di Insigne senza fortuna.Koulibaly commette un’ingenuità al 28’: sbaglia il retropassaggio, Giaccherini è bravo a servire Stepinski che non sbaglia. Il Napoli accusa il colpo ma non molla anche se la porta del Chievo sembra stregata. Tonelli colpisce la traversa, ci provano Insigne, Mertens e Zielinski, subentrato ad Allan. La sconfitta sembra inevitabile, ma nel finale va in scena la rimonta. Prima Milik, poi Diawara completano il 2-1. Il Napoli vince e resta in scia della Juventus.