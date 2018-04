Napoli a Firenze tra l'entusiasmo Pioli assicura: «Non ci scansiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Napoli vuole imitare la Lazio, capace di rimontare 9 punti alla Juve, nelle ultime 8 giornate, nel '99-2000, e di vincere il suo secondo scudetto. Ieri esaltazione collettiva alla partenza del treno per Firenze, con una volontaria della protezione civile svenuta nella calca. In mattinata Sarri si è concentrato sulla tattica, con movimenti dei centrocampisti coordinati rispetto alla difesa, per frenare le ripartenze della Fiorentina. Conferma la formazione vincente a Torino, con progressivo inserimento dei polacchi Milik e Zielinski, magari...