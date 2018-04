Musica tutta la notte, i residenti insorgono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAVENEZIA Musica a tutto volume, alcol e notti insonni per i vicini. Il tutto in un palazzo storico, di proprietà dell'Ire, che è stato occupato e da due anni non lascia scampo ai residenti di Dorsoduro, nella fondamenta opposta a quella de le Terese. Devis Gastaldi non ne può più e si è fatto portavoce di una situazione che a sua detta è divenuta insostenibile, dato che nei fine settimana, da quasi due anni, di dormire non se ne parla: «Tutto è diventato davvero pesante da quando il palazzo dell'Ire è stato occupato da un...