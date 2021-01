IL BILANCIO

PADOVA Tre decessi legati al coronavirus e 391 nuovi casi sono stati registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Padova. A dirlo è lultimo bollettino di Azienda Zero, che mostra landamento della pandemia tra martedì e mercoledì. I positivi al tampone sono 19.704. Scendono a 481 i ricoveri ospedalieri, ben 75 pazienti in meno rispetto il precedente report. Tra questi 93 sono in rianimazione.

IL PRESULE

La diocesi di Padova piange l'arcivescovo Oscar Rizzato, 92 anni il prossimo 8 febbraio, originario di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, per quasi 20 anni elemosiniere in Vaticano di due papi, Giovanni Paolo II e papa Benedetto XVI. Don Oscar, come si faceva chiamare dai suoi parrocchiani di Arsego, ieri pomeriggio si è spento all'ospedale di Padova dov'era ricoverato a causa del Covid. Nel suo paese natale il parroco don Massimo Facchin ha fatto suonare le campane a lutto, così come ha fatto verso le 18.30 il suo figlio spirituale, don Bruno Bevilacqua, amico e parroco a Camposampiero. Monsignor Rizzato da circa due anni viveva all'Opera della Divina Provvidenza Sant'Antonio a Sarmeola di Rubano. Il presule non aveva particolari patologie pregresse: il coronavirus in poco tempo ha avuto il sopravvento. Rizzato era stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1954 dal vescovo Girolamo Bortignon. Rimase poco in diocesi perché, qualche anno più tardi, Papa Giovanni XXIII lo volle accanto a sé a Roma nella segreteria di Stato vaticana. Fu proprio Papa Roncalli a chiedere allora al vescovo padovano Bortignon di avvalersi del giovane don Rizzato, in quanto eccellente traduttore della lingua latina. La carriera del prete di Arsego si è sviluppata tutta nella capitale: nel 1987 fu nominato assessore per gli affari generali della segreteria di Stato; nel 1989 fino al 2007 è stato l'elemosiniere di Papa Wojtyla e Papa Ratzinger. Il 6 gennaio del 1990 fu ordinato vescovo da Papa Giovanni Paolo II. Nel 2007 gli è stato conferito il titolo di elemosiniere di Sua Santità. Rizzato come elemosiniere elargiva la carità ai poveri, sia dal punto di vista spirituale che materiale: a nome del Papa dispensava le benedizioni e le pergamene pontificie e, materialmente, distribuiva beni e risorse ai bisognosi. Uomo portato alla conciliazione e al dialogo, Oscar Rizzato cercava la verità con amore e rispetto delle persone.

IL RICORDO

Oltre che ad Arsego, il vescovo era spesso a San Marco di Camposampiero. Ad accoglierlo il parroco don Bruno Bevilacqua: «Monsignor Rizzato era il mio padre spirituale. Quando nel 54 don Oscar cantò la prima messa ad Arsego, io ero uno dei chierichetti. Ricordo ancora l'emozione di quel momento e il fatto che tutti noi chierichetti al termine della celebrazione siamo andati a casa sua per far festa. Negli anni poi la nostra amicizia si è consolidata, l'arcivescovo mi ha molto aiutato e sostenuto quando sono entrato in seminario». Don Bruno Bevilacqua conserva gelosamente le lettere che nel 1966 don Rizzato, da Roma, gli inviava assieme a qualche francobollo vaticano. «Con il passare del tempo ci siamo sempre più affiatati. In ogni occasione per matrimoni o ricorrenze, chiedevo al vescovo Rizzato i documenti pontifici che mi faceva sempre avere. Fino a qualche anno fa veniva qui a San Marco a conferire il sacramento delle cresima ai ragazzi. Per me e per tanti sacerdoti è stato un esempio».

Luca Marin

(ha collaborato Elisa Fais)

