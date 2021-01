LA RABBIA

TREVISO Mille luci accese per protesta domani alle 18 nei locali di tutta la Marca. E un picchetto in piazza dei Signori alle 13 di oggi, prima che una delegazione di ristoratori ed esercenti venga ricevuta alle 13.30 dal Prefetto. Treviso Imprese Unite guidala protesta, appoggiata anche da Ascom. Ma Fipe e i sindacati frenano. «Giusto il dissenso, ma attenzione a fomentare la rabbia». E la polizia avverte: «Attenti agli assembramenti».

APERTURA SIMBOLICA

Lo scorso ottobre piazza dei Signori accolse un migliaio di commercianti in protesta contro le misure del governo. E saranno migliaia (200 nel solo capoluogo) anche domani le botteghe di tutta la provincia che aderiranno alla protesta pacifica, organizzata in tutta Italia: dalle 20 alle 22 i locali accenderanno luci e riempiranno le sale col proprio personale, rispettando tutte le norme sul distanziamento, per dimostrare che il virus non ha orario e che se si può pranzare, rispettando tutti i protocolli, si può anche cenare. Le forze dell'ordine stanno monitorando in queste ore i social network, su indicazione dello stesso Ministero, nel timore di disordini e manifestazioni estemporanee in violazione delle norme anti contagio. Oggi, alle 13, un picchetto in piazza dei Signori composto da una delegazione di commercianti e operatori del centro precederà l'incontro formale col prefetto Maria Rosaria Laganà. «Ci troviamo in zona arancione, ma vogliamo anche noi partecipare all'azione dimostrativa per ribadire che i nostri locali sono sicuri - aggiunge Andrea Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite -. Venerdì sera tutti i ristoranti veneti, insieme a quelli di tutta Italia, accenderanno musica e luci, apparecchieranno i tavoli e faranno sedere i propri dipendenti. Questo per dire che sono molto più sicuri i nostri spazi rispetto alle case, dove si continuano a ospitare incontri e cene senza rispettare assolutamente le regole».

IL MONITO

Questura e Prefettura dispiegano personale per vigilare sulle manifestazioni contro gli assembramenti. E, in città la tensione sale. Al punto che il sindacato mette in guardia. «Respiriamo già tutta la pesantezza della tensione sociale, manifestare il dissenso e le proprie posizioni è un diritto fondamentale, cerchiamo solo di non accendere micce che non sappiamo a quale deflagrazione potrebbero condurre». A esprimere grande preoccupazione il segretario generale della Filcams Cgil trevigiana Alberto Irone. «Dobbiamo tenere alto il senso di responsabilità di tutti, per primi coloro che rappresentano l'impresa e i lavoratori. Più che sacrosanto e legittimo protestare contro quelle scelte governative regionali o nazionali che crediamo lesive di diritti sottolinea Irone ci vuole però ponderatezza nell'azione di protesta e intransigenza per chi compie comportamenti illegali, e tutti, nessuno escluso, Istituzioni locali comprese, puntino nelle parole e nei fatti alla coesione sociale».

LE CATEGORIE

Ascom ha deciso di appoggiare la protesta. «Treviso Imprese Unite ha scelto di agire nella legalità con una protesta a porte chiuse. Noi siamo dalla loro parte» annuncia il Presidente Federico Capraro. Diversa la posizione di Fipe Treviso. «Saremo nei nostri locali con le luci accese e il personale schierato in segno di protesta ma anche perchè comunque siamo attivi con il delivery-sottolinea Dania Sartorato- ma non ci sarà Fipe oggi in piazza davanti alla Prefettura. Dobbiamo essere molto cauti, perchè cavalcare rabbia e disperazione può essere un pericoloso boomerang, come dimostrato da quanto accaduto a Washington».

Elena Filini

