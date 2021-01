Era positivo al Covid-19 il giovane militare della base Usaf di Aviano mancato martedì sera nella sua abitazione di Villa d'Arco. Michael Wayne Morris aveva 36 anni, moglie e tre figli che aspettavano il suo ritorno negli Stati Uniti. L'altra sera, verso le 19.30, ha contattato il Nue115 perchè stava male. Dall'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone è partita un'ambulanza, ma quando il personale sanitario è arrivato in via Roma, dove abitava in una villetta a schiera, le sue condizioni erano già precipitate. Inutili i tentativi di strapparlo alla morte. A Villa d'Arco, su richiesta degli stessi soccorritori, è intervenuta anche una pattuglia della Squadra Volante. I poliziotti hanno appurato che Morris era in malattia. Aveva contratto il Coronavirus e aveva tutti i sintomi legati al Covid. Fino all'altra sera le sue condizioni erano buone, tanto che si curava a casa da solo e non aveva bisogno di particolare assistenza. Si teneva sempre in contatto con la famiglia e con la chat di gruppo dei commilitoni della Base Usaf. Nessuno aveva intuito che le sue condizioni si erano aggravate a tal punto. Quando ha contattato i soccorsi, il 36enne si era preoccupato per alcuni sintomi che si erano aggravati. La salma è stata portata nell'obitorio dell'ospedale e il caso è stato segnalato anche alla Procura, che sta valutando se disporre l'esame autoptico per risalire alle cause che hanno determinato il repentino decesso del militare. Al momento non è possibile escludere qualche complicazione legata al Covid-19, come un problema a livello cardiaco o una grave forma di disidratazione. La notizia della morte di Michael Wayne Morris ha profondamente addolorato i suoi commilitoni, ma anche le famiglie che abitano in via Roma a Villa d'Arco, con le quali avevano buoni rapporti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

