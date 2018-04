CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Come da (scontato) copione: notte di fuoco, battaglia in campo. Al di là dei proclami della vigilia, la Madre di tutte le partite data di nascita 14 novembre 1909, Torino non poteva che partorire una figlia di grande fascino. Stadio da epoche lontane, incasso-record assoluto per la serie A, 190 Paesi collegati via-tivù, ed ecco la sfida tra le nemiche più nemiche nella storia del calcio italiano. La sentenza: ha vinto chi continua a inseguire proprio la storia, sette scudetti di fila in palmares, record che resisterà (avete...