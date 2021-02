Dieci vittime del Covid-19 e 119 nuovi casi in provincia di Padova. I numeri non fanno certo sorridere, ma ancora una volta il bollettino di Azienda Zero descrive la frenata complessiva della pandemia. I positivi al tampone scendono a 4.968 e si contrae la pressione ospedaliera.

I ricoveri per Covid sono 274, si contano 15 pazienti in meno tra lunedì e martedì.

Di questi, 28 sono in terapia intensiva. Gli ospedali di comunità assistono altri 48 degenti.

Assieme al calo del contagio, l'Ulss 6 Euganea registra il dimezzamento dei tamponi per la ricerca dell'infezione da Coronavirus. Se tra novembre e dicembre si arrivava a picchi di 8mila test al giorno, oggi si sfiorano appena i 3mila. Per questo motivo l'azienda sanitaria ha rimodulato l'offerta, modificando l'orario di apertura dei punti tampone a partire da venerdì. Lo stadio Euganeo apre da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.

Il padiglione 2 del complesso ai Colli è attivo solo sabato e domenica dalle 8 alle 19.

Al distretto di Rubano si accede nei feriali dalle 8 alle 19 e nel weekend dalle 8 alle 12. Nell'Auditorium Giovanni Paolo II di Piove di Sacco si tampona da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19 e sabato e domenica dalle 8 alle 12.

Nel distretto di Camposampiero durante la settimana dalle 8 alle 19, mentre sabato e domenica 8.30 alle 13. Nel parcheggio in corso Noblesville a Cittadella da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16, oltre che sabato 8.30 alle 12.30. Il distretto a Villa del Conte apre dalle 9 alle 13 da lunedì a sabato.

A Monselice in via Marconi nei feriali dalle 8 alle 19 e nel weekend dalle 8 alle 12.

E.Fa.

