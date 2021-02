Al traguardo di Rumerlo, fra gli ospiti di Fondazione Cortina 2021, che assistono allo slalom parallelo dei Campionati del mondo, c'è Mattia Gaspari, il pilota della nazionale di skeleton appena rientrato in Italia dalla Germania, dai Mondiali della sua disciplina, corsi sulla pista di Albenberg, dove è stato impegnato sia nella gara maschile, in quattro manche, sia nella prova a coppie miste, per nazioni. «Sicuramente non potevo lasciarmi sfuggire questa opportunità di seguire i Mondiali di sci in casa. Qui, oltre a tutto il resto, è anche piacevole, con il tempo bello, perché ad Alternberg nevicava e faceva freddo, mentre qui ci godiamo il sole». In quanto alla sua stagione agonistica, Gaspari commenta: «È un'annata caratterizzata da alti e bassi. In alcune tappe di Coppa, del calendario di quest'inverno, sono andato davvero bene, in altre leggermente peggio. Però di sicuro sono riuscito a contenere i distacchi, su tante piste, dove gli anni passati facevo un po' di fatica. Stiamo lavorando davvero molto bene: ci stiamo preparando per quella che sarà la stagione olimpica, il prossimo anno. In quell'occasione mi troverò davanti le vere quattro manche, che bisognerà fare su quell'unica pista. Stiamo lavorando molto bene per questo». Fra un anno Gaspari sarà ai Giochi invernali di Beijing 2022, un importante appuntamento a cinque cerchi per lui, che ha perso l'opportunità di correre a Pyeongchang 2018, per un incidente che lo ha frenato, pochi mesi prima, con una lesione al tendine d'Achille da cui deve ancora riprendersi del tutto, dopo anni di fatiche. Lo sport è di casa nella famiglia di Mattia Gaspari. La sorella Giulia è un'atleta della nazionale di snowboard, dopo aver provato anche lei a praticare lo skeleton, da più giovane. (MDib.)

