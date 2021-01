IL FUTURO

MILANO Prende corpo lo scenario sulle vicende societarie dell'Inter, dopo l'accelerazione degli ultimi giorni sulla cessione delle quote di maggioranza di Suning a Bc Partners. In questi giorni i manager del fondo di private equity londinese guidati dal greco Nikos Stathopoulos stanno effettuando la due diligence. La costola cinese potrebbe restare all'Inter al massimo con il 31% di Lion Rock Capital. La società finanziaria, entrata nel club due anni fa acquistando le quote dall'indonesiano Erick Thohir, essendo basata tra Hong Kong e le Isole Cayman, avrebbe meno difficoltà a muovere capitali fuori dalla Cina. Un'apertura su almeno la quota di minoranza alla cessione dell'Inter è arrivata proprio da Beppe Marotta, l'ad nerazzurro, prima del match contro la Fiorentina: «La proprietà Suning sta valutando le opportunità. Il management sa di agire in un contesto societario molto solido, con un'area tecnica molto compattata, quindi queste voci passano sopra la nostra testa e non ci devono condizionare».

LE RESTRIZIONI DI PECHINO

Ma quali sono i reali motivi di questa cessione, che potrebbe essere ratificata entro la fine della stagione? I segnali forti di altre restrizioni sugli investimenti nel calcio da parte del governo di Pechino stanno costringendo Zhang Jindong, padre del giovane presidente Steven Zhang, ad alzare bandiera bianca. Tra l'altro, anche i documenti che hanno accompagnato il collocamento del bond interista da 75 milioni di euro a fine luglio scorso confermano le difficoltà di Suning nella gestione economica del club nerazzurro. Tanto che nella sezione dedicata ai rischi per gli investitori (contenuta nel memorandum preparato con Jp Morgan per i mercati finanziari) si trova un avvertimento esplicito: «Se saranno introdotti ulteriori controlli sui proprietari di attività economiche sportive all'estero, Suning potrebbe potenzialmente essere spinta a ridurre i finanziamenti verso l'Inter o costretta a vendere l'Inter».

Un'annotazione di quasi sei mesi fa. Ora quelli che attendono i nerazzurri sono settimane cruciali perché tra febbraio e marzo ci saranno una serie di scadenze di pagamento, anche sul fronte finanziario. Tra un mese ci sono gli stipendi dei giocatori prorogati in estate. Inoltre, in questo 2021 potrebbe essere necessario un aumento di capitale assieme al rifinanziamento del bond (due emissioni di 375 milioni di euro con scadenza ne 2022). Inoltre, una parte dei bond è stata sottoscritta dal socio di minoranza, Lion Rock Capital. E come rivela Il Sole 24 Ore, esistono clausole che prevedono nel caso non vengano onorati gli interessi che il comitato dei creditori possa chiedere la cessione dell'Inter.

IL MANAGER GRECO

A guidare l'operazione è il greco Nikos Stathopoulos. Dal 2005 è in Bc Partners: è membro del comitato esecutivo e presidente del comitato di gestione del portafoglio. È responsabile degli investimenti nell'area Technology, Media&Telecommunications. In Italia nel 2011, ha curato l'acquisizione per Bc Partners del gruppo di abbigliamento Coin per 1,3 miliardi di euro.

