LA CRISI

NEW YORK La camera dei rappresentanti di Washington ha espresso ieri un voto di portata storica: per la seconda volta in quattro anni ha aperto la procedura di impeachment contro Donald Trump. Il presidente questa volta è accusato di «aver incitato all'insurrezione» i suoi sostenitori che una settimana fa hanno messo a saccheggio il palazzo del Campidoglio. Ma la scena più umiliante per la politica statunitense e per i suoi cittadini era fuori dall'aula. Era nella rotonda e nei corridoi del palazzo legislativo, dove centinaia di militari della guardia nazionale hanno bivaccato la notte di martedì, e presidiano l'edificio in tenuta mimetica e con le armi addosso. È una immagine surreale per quella che consideriamo da tempo la prima democrazia del mondo, anche se è perfettamente giustificata dall'emergenza nella quale è venuta a trovarsi il paese. In queste stesse stanze otto giorni fa i rivoltosi hanno spaccato mobili e vetrate, hanno imbrattato di feci i muri e sottratto simboli dello stato democratico, mentre fuori dal palazzo veniva eretta la forca dalla quale avrebbe dovuto pendere il corpo del vice presidente Mike Pence. Cinque persone sono morte durante l'assalto; un sesto decesso è stato confermato ieri in Georgia, dove un funzionario di banca di 53 anni, padre di due bambine, si è tolto la vita sabato con un colpo di fucile al petto, dopo essere tornato a casa da Washington, dove era stato arrestato durante i disordini.

I DEMOCRATICI

úI democratici al congresso insistono perché Trump sia sanzionato. Per il bene delle istituzioni dicono, ma anche per assicurarsi che Trump non possa più concorrere per una carica pubblica in futuro. L'approvazione della procedura lampo della messa in stato di accusa era scontata, visto che i progressisti hanno in mano la maggioranza della camera. La sorpresa è invece venuta dai dieci repubblicani che si sono schierati con loro, e hanno fatto approvare la risoluzione con uno scarto di 15 voti più del necessario. Il vero gioco è al senato, che ora dovrebbe aprire il dibattito e poi votare per o contro la condanna. Il leader repubblicano Mitch McConnell non ha intenzione di convocare la seduta prima del 21 del mese, dopo il passaggio di poteri tra Trump e Biden, perché vuole evitare al partito l'umiliazione di veder condannato un suo presidente ancora in carica. Il veterano politico del Kentucky non ha però nessun interesse a proteggere Trump. È stato il primo a prendere le distanze da lui in modo netto, e a dire ai suoi collaboratori che l'impeachment è non solo legittimo, ma che potrebbe essere anche il modo più efficiente per «ripulire» il partito dalla presenza ingombrante del presidente uscente. La stessa opinione è condivisa da Liz Cheney, figlia dell'ex vice presidente di George W. Bush, la quale è diventata la terza repubblicana in ordine di comando alla camera. Per garantire la maggioranza di due terzi necessaria per approvare la condanna al senato servono i voti di diciassette dei cinquanta senatori del partito repubblicano: numeri che al momento sembrano lontani, i sì repubblicani annunciati sono solo tre.

Washington è una città militarizzata: il numero dei soldati chiamati a presidiarla è salito a 20.000, con il rischio di lasciare sguarnita la protezione di altri palazzi di governo degli stati limitrofi, dai quali sono arrivati i rinforzi. Airbnb ha cancellato tutte le prenotazioni di stanze e appartamenti nella città per il fine settimana e per mercoledì prossimo, data dell'inaugurazione, nel tentativo di scoraggiare nuovi assembramenti. La polizia ha arrestato e incriminato più di cento manifestanti che il sei di gennaio hanno varcato le porte del Campidoglio. I nomi di quanti tra loro erano venuti da fuori città, sono stati iscritti nella lista delle persone che non sono autorizzate a volare.

STATO DI ALLERTA

Nonostante tutto lo stato d'allerta resta altissimo, specie dopo l'appello di tutti gli otto capi degli Stati maggiori delle Forze armate, i quali hanno sentito il bisogno di confermare che Biden ha vinto le elezioni e che ha diritto ad una transizione pacifica mercoledì prossimo. Il messaggio fa specifico riferimento ad un militare che è stato incriminato per aver partecipato alla sommossa una settimana fa, e lancia un monito a chi, tra il personale in divisa, possa essere tentato di farsi guidare dall'attivismo politico piuttosto che dal dovere di fedeltà alla bandiera nei prossimi giorni.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

