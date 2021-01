IL PARTITO

PADOVA Ha passato le prime tre settimane a guardarsi attorno, fiutare l'aria e capire il nuovo ruolo. Ora Alberto Stefani, nominato da Salvini segretario regionale della Lega, accelera. Il ventottenne deputato padovano, sindaco di Borgoricco, è pronto a mettere in atto le sue prime mosse operative. L'intenzione è quella di allargare l'attuale direttorio della Liga Veneta (il ponte di comando del partito) raddoppiando il numero dei componenti. Il nuovo nome forte sarebbe quello dell'assessore regionale Elisa De Berti.

Attualmente nel direttorio national troviamo il governatore Luca Zaia, l'assessore regionale Roberto Marcato, il capogruppo in consiglio Nicola Finco e gli ex ministri Erika Stefani e Lorenzo Fontana. Con loro c'è anche il deputato Massimo Bitonci, nel ruolo di rappresentante legale. Partendo da questa base il nuovo commissario Stefani, successore proprio di Fontana, è pronto a fare cinque o sei nuove nomine. La prima dovrebbe essere quella della veronese De Berti, assessore alle infrastrutture e vicepresidente della Regione. La scelta rappresenta un chiaro segnale interno: considerato da molti un fedelissimo di Salvini posto al vertice veneto come figura in contrapposizione a Zaia, Stefani intende rinsaldare le anime del partito puntando su un'esponente di spicco vicinissima al presidente della Regione. Nel direttorio dovrebbe entrare anche un nome forte tra gli europarlamentari. Per il puzzle completo delle nomine sarà questione di settimane. Entro la fine del mese Stefani individuerà anche il suo successore nel ruolo di commissario padovano della Lega. C'è tutta l'intenzione di puntare su un giovane.

Attualmente il sindaco-deputato si trova a Roma, dove osserva da spettatore molto interessato la crisi di governo, ma la sua agenda è comunque ricchissima di appuntamenti veneti. Negli ultimi giorni ha incontrato di persona e in video molti rappresentanti istituzionali del partito - parlamentari veneti e consiglieri regionali - con l'obiettivo di «trovare unità e armonia, consolidando il lavoro di squadra».

L'altro ieri ha riunito in videochat la segreteria vicentina spiegando che la sua sarà una gestione da super commissario delle varie province, organizzando continuamente incontri per tenersi aggiornato sulle situazione e per mantenere compatto il partito dopo le frizioni interne degli ultimi mesi. «Dedichiamo il minor tempo possibile ai problemi intrapersonali - è stato il monito ai colleghi vicentini - Se qualcuno intende stare nel partito per dividere, si siederà a bordo campo».

Intanto è entrato nel vivo il percorso che porterà la Lega alle amministrative di primavera: tutti i commissari provinciali gli hanno fatto pervenire un documento con il quadro della situazione Comune per Comune. I prossimi due mesi saranno decisivi anche per la partita di Padova in vista del 2022: c'è da scegliere il nome giusto per provare a riprendersi Palazzo Moroni. Nel ventaglio di Stefani ci sono già i primi possibili candidati. Sono figure civiche, sui modelli vincenti di Venezia e Genova.

Gabriele Pipia

