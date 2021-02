RICONOSCIMENTI

Sono due Leoni dalla connotazione politica quelli scelti da Wayne McGregor per inaugurare il suo percorso da direttore del settore Danza per La Biennale. Il Leone d'oro alla carriera è stato infatti assegnato alla danzatrice e coreografa franco-senegalese Germaine Acogny, nota in tutto il mondo come madre della danza contemporanea africana, mentre per il Leone d'argento è stata scelta la danzatrice e coreografa nord-irlandese Oona Doherty.

Nella motivazione McGregor sottolinea come la Acogny sia «un'artista di altissima qualità e massima integrità» e ne ricorda il contributo essenziale alla formazione nella danza dei giovani dell'Africa occidentale. Ha infatti diretto dal 1977 al 1982 Mudra Afrique, scuola di danza (fondata da Maurice Béjart e dal presidente-poeta del Senegal Léopold Sédar Sénghor) che funzionerà da modello per tutto il continente. «In Africa balliamo per esprimere i nostri sentimenti e le idee dei nostri sentimenti ha dichiarato l'artista - Sto lavorando su queste idee-sensazioni e questo permette alla danza tutta la comprensione attraverso le immagini simboliche». La coreografa crede infatti nel potere della danza di cambiare la vita delle persone e si è sempre impegnata a condividere la sua passione come atto di trasformazione e rigenerazione. Da Béjart a Susanne Linke e Olivier Dubois, numerosi sono gli intrecci e le collaborazioni a cui ha dato vita la Acogny, che oggi sprigiona energie dall'École des Sables a Dakar, che attira artisti dall'Africa e dal mondo. «Il movimento artistico in cui inserisco il mio lavoro, anche se profondamente radicato nelle tradizioni popolari, non è affatto un ritorno alle radici specifica la coreografa - Al contrario, perseguiamo una strada urbana, che riflette il contesto moderno in cui tanti di noi devono vivere. L'Africa dei grattacieli, l'Africa delle alleanze internazionali. Non vogliamo vedere la danza nera intrappolata. Vogliamo che fiorisca liberamente come fermento vivente della civiltà moderna, raggiungendo la posizione di rispetto che merita».

IDENTITÀ INQUIETA

Graffiante e potente, la trentaquattrenne Oona Doherty si è imposta sulla scena britannica e poi europea con l'assolo Hope hunt and the ascension into Lazarus, che affronta con forza temi di identità, genere e religione generalmente tenuti lontano dai riflettori della danza. Ispirata dalla cultura club e da una danza fuori dalle regole, l'artista di Belfast «ha affinato la sua arte per tentativi, con un approccio creativo poco ortodosso, senza filtri e coraggioso rileva McGregor nella motivazione - significativo nel suo lavoro è come riesca a raggiungere e parlare a quanti di solito non vanno a teatro. La sua danza comunica superando confini e generazioni, va dritta al cuore come una freccia». L'inquietudine è la cifra del lavoro Doherty, che in Hard to be soft A Belfast Prayer (in programma a Venezia per la 15. Biennale Danza) racconta le sfide della sua generazione «superstar in questa stagnazione simile al granito... solo per indossare la loro armatura e andare avanti con la giornata».

Giambattista Marchetto

