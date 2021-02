LE REAZIONI

MESTRE «Troppe multe» e «uno spiegamento di forze eccessivo». Passato il fine settimana grasso, sono questi alcuni commenti all'ordinanza anti-assembramenti dei protagonisti del centro città; giovani e ristoratori che, tra Riviera XX Settembre, piazzale Donatori di sangue e calle Legrenzi, hanno animato la movida mestrina. Il puntuale e rigoroso impegno dei Vigili e della Polizia è indubbiamente risultato efficace, riuscendo a scongiurare lo scoppio di risse e la formazione di folle troppo esposte alla trasmissione virale, ma il clima di controllo costate non è stato digerito.

«Tutta questa Polizia è stata una esagerazione - sostiene un gruppo di giovani della Riviera - avrebbero potuto fare in altro modo, come a Treviso, dove hanno transennato tutto senza impiegare un numero così elevato di uomini».

TROPPE MULTE

I ragazzi lamentano la quantità di multe: «Io ne ho presa una sabato», racconta un membro del gruppo affezionato al bar Al Bagigio, «il migliore», ci tengono a precisare. Ma la loro protesta non si ferma alle normative comunali, coinvolgendo altre categorie. «Giornalisti terroristi», intonano all'unisono, «non parliamo più con chi poi scriverà tutta un'altra roba».

A ringraziare il prezioso lavoro delle forze dell'ordine, esaltando il gioco di squadra, ci pensa il bar Riviera. «I vigili mi hanno fatto i complimenti per come stiamo gestendo la situazione - rivela il titolare - E io sono tranquillo e sereno quando ci sono loro a presidiare il territorio».

Anche il proprietario della storica osteria Da Gino plaude alle diverse ordinanze degli ultimi giorni, ma punta il dito verso alcuni colleghi. «È giusto che i clienti stiano seduti - dice riferendosi alla nuova restrizione regionale sulle consumazioni al tavolo - ma non possiamo legare chi si alza. Quando non ci sono le folle è perfetto per la sanità - aggiunge - molto meno per l'economia, perché non si prende un euro: ma di fronte alla salute alzo le mani, ormai dopo quaranta giorni di chiusura siamo abituati».

CONTROLLI ESAGERATI

Poi ecco la frecciatina. «Qui non facciamo asporto - spiega - e chi lo ha fatto ci ha penalizzati, creando in Riviera gli assembramenti di gente che va in giro con lo spritz in mano».

Il titolare di Hanky Panky, nuovo locale di calle Legrenzi, conviene su questo punto: «Fino a poco tempo fa ero un dipendente - ricorda - e so molto bene che in certe zone danno volontariamente da bere ai minorenni. Queste ordinanze ci tutelano - chiarisce - ma l'ultimo week end hanno esagerato, sembrava una guerra: sabato avevo due clienti dentro e cinque agenti fuori, che guardavano la vetrina mettendoci in soggezione».

Decisamente più drastico benché laconico il commento di un altro gestore, poco distante: «Sta andando male, non ho voglia di parlare, abbiamo avuto i vigili intorno per tutto il fine settimana».

Luca Bagnoli

