PADOVA Cala la pressione del Covid e anche gli ospedali della provincia tornano a far spazio ai ricoveri ordinari. Lo testimonia l'ultimo aggiornamento del Piano attuativo dell'Ulss Euganea trasmesso ai sindaci dal direttore generale Domenico Scibetta. «I ricoveri per Covid sono in netto calo - si legge - I reparti si svuotano, stiamo riprendendo progressivamente le normali attività, ovviamente con tutte le precauzioni del caso perché non dimentichiamo che il virus circola ancora. Speriamo che questa lenta ripresa verso la normalità sia definitiva».

L'obiettivo è preservare da un lato i posti letto necessari a garantire assistenza ai pazienti Covid-19, così come definiti dal piano di emergenza e dai successivi documenti di programmazione vigenti, e dall'altro di favorire l'attività operatoria mantenendo comunque attiva la dotazione di posti letto di Terapia Intensiva per pazienti Covid. Le modifiche sono scattate a partire dall'inizio di questa settimana.

SCHIAVONIA

All'ospedale di Schiavonia sono stati disattivati 52 posti letto Covid di Malattie infettive, ora ne rimangono attivi 98. Al tempo stesso sono stati riattivati 25 posti letto di Area medica multi-specialistica con cardiologia, neurologia e geriatria. Oggi riparte il servizio di Emodinamica in regime h12. Sempre oggi all'ospedale di Schiavonia vengono attivati anche 25 posti letto di chirurgia multi-specialistica e otto di Terapia intensiva Covid-free. La ripresa prevede quindici sedute operatorie di chirurgia maggiore alla settimana, oltre che due interventi chirurgici ambulatoriali o in endoscopia al giorno. Per quanto riguarda l'Area intensiva, i 24 posti letto di Terapia intensiva saranno così organizzati: 16 per i pazienti Covid, 8 per degenti ordinari in Recovery room. Il Pronto soccorso non subirà cambiamenti, così come le aree Materno-infantile, di Oncologia, Nefrologia e Psichiatria.

PIOVE DI SACCO

All'ospedale di Piove di Sacco sono stati attivati dieci posti letto in Medicina al terzo piano. Da giovedì scorso il reparto di Terapia intensiva del quinto piano è diventato Covid-free. Ora rimane attiva solo la rianimazione al secondo piano, con sette posti di cure intensive di cui uno riservato ai casi Covid. Gli interventi chirurgici aumentano di quattro a settimana e viene riattivata l'attività ambulatoriale con anestesista, per sei ambulatori settimanali.

CAMPOSAMPIERO

All'ospedale di Camposampiero rimangono 20 posti letto di Malattie infettive per i pazienti Covid, mentre la Cardiologia si amplia di 3 posti letto, riportando la dotazione a 13. Otto posti letto di Terapia intensiva vengono riconvertiti all'attività ordinaria, altri otto rimangono invece per i pazienti Covid. In Area chirurgica sono previste almeno sei sedute operatorie al giorno. Lunedì prossimo verranno riattivati cinque posti letto di Riabilitazione e Lungodegenza.

CITTADELLA

A Cittadella si riattiva la dotazione standard per Cardiologia, Neurologia e Riabilitazione. I letti ordinari di Medicina sono 54, ai quali si affiancano 14 posti letto per il Covid e 18 di Pneumologia semintensiva. In Terapia intensiva 3 letti rimangono destinati ai ricoveri Covid, mentre gli altri 5 tornano ai pazienti ordinari. Già dalla scorsa settimana il nosocomio di Cittadella ha riattivato 13 posti in Otorinolaringoiatria. Da questa settimana le degenze di Chirurgia sono passate da 30 a 36, mentre da lunedì prossimo le sedute di artroprotesi in Ortopedia saliranno a 30. Anche all'ospedale di Cittadella sono aumentati gli interventi chirurgici maggiori: si parla di quattro operazioni in più a settimana. Il piano verrà aggiornato sulla base dell'andamento della pandemia.

Elisa Fais

