Al grido di battaglia #ioapro, da domani alcune realtà commerciali non rispetteranno deliberatamente l'aut-aut del Governo, alzando le saracinesche e prorogando l'orario anche in orario di coprifuoco. Tutto questo nonostante le associazioni di categoria invitino alla calma, prendendo le distanze dall'illegalità, anzi, richiamando l'attenzione su quello che è un comportamento necessario per combattere la diffusione del virus. Ieri il ministero dell'Interno ha diffuso una nota del capo della Polizia in cui si allertano le forze dell'ordine a cercare anche sul web notizie della manifestazione per cercare di dialogare con i promotori in modo da evitare eccessi, tensioni, strumentalizzazioni da parte di gruppi radicalizzati, rischi di assembramento e di violazione delle norme anticontagio. Nella circolare inoltre si prevede l'uso di sanzioni, se saranno riscontrate illegalità. A schierarsi contro #io apro è l'Aepe (Associazione esercenti pubblici), che pur sottolineando la gravità della situazione invita a prendere le distanze da questa soluzione: «Capisco la disperazione - dice il direttore Pancin - ma sarebbe la strada peggiore». Franceschi, di Confesercenti: «Attenti ai millantatori».

