LA VISITA

PORDENONE Il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, e il commissario del Governo in regione, Valerio Valenti, hanno visitato lo stabilimento di Maschio Gaspardo di Morsano al Tagliamento con una storia quarantennale. Una conferma dell'attenzione e della vicinanza delle istituzioni ai 300 lavoratori che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo di Maschio Gaspardo, importante realtà industriale internazionale del Fvg e del Veneto. All'incontro erano presenti anche Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e Giuseppe Mascherin, sindaco di Morsano, accolti da Mirco e Andrea Maschio, rispettivamente presidente di Maschio Gaspardo e presidente di Maschio Holding e dall'amministratore delegato Luigi de Puppi, che hanno illustrato i risultati conseguiti nonostante il periodo difficile, segnato dal perdurare della pandemia. «Questa giornata rappresenta per noi un produttivo confronto sull'anno appena concluso e sulle prospettive del 2021 ha commentato Mirco Maschio. Ora che il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione grazie anche ai positivi risultati ottenuti nel 2020, siamo pronti per passare efficacemente alla seconda fase del piano industriale». «La valorizzazione delle nostre eccellenze produttive ha aggiunto Andrea Maschio, presidente di Maschio Holding e la crescita delle competenze interne sono fondamentali per continuare a sviluppare prodotti sempre all'avanguardia. L'ausilio di nuove tecnologie e dell'elettronica è ormai insostituibile e funzioni come la connettività sono ormai parte integrante di una realtà che sta crescendo e assumendo un ruolo sempre più importante anche in agricoltura».

