LA STRATEGIA

BRUXELLES È altamente probabile che in futuro, quando rientreranno in vigore le regole di bilancio attualmente sospeso, la spesa per investimenti verdi sarà valutata in modo estremamente flessibile dall'Unione europea. Al termine della riunione dei ministri finanziari europei, ieri il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis ha indicato che «tra le cose in discussione c'è la proposta del Fiscal board di una golden rule limitata nel quadro dell'interpretazione del patto di stabilità». Tradotto, significa che certe spese non saranno conteggiate ai fini della sorveglianza fiscale europea per determinare gli aggiustamenti dei bilanci indebitati in misura ritenuta non sostenibile. L'ex premier lettone ha detto che nessuna spesa per definizione può essere cancellata dal debito pubblico di un paese: «Quando aumenta occorre che ciò emerga chiaramente per non creare incertezza nei mercati e dubbi sulla reale situazione del paese in questione: se non fosse così sarebbe controproducente per quel paese».

I MARGINI

Altra cosa è allargare le maglie dell'interpretazione delle regole del patto di stabilità. Questa è una via percorribile e, d'altra parte, lo sforzo europeo per forzare la mano (in termini di mezzi finanziari e in termini di politiche economiche e industriali più complessive) su transizione ecologica e transizione digitale impone una svolta non solo concettuale, ma anche negli strumenti a disposizione.

La golden rule, regola d'oro, è l'esclusione secca dai calcoli del deficit pubblico delle spese per investimenti. Ipotesi antica bocciata sul nascere all'inizio degli anni Novanta, riproposta nel tempo in forme parzialissime per trovare spazi di manovra nella gabbia delle norme Ue. La grande crisi da pandemia ha fatto riemergere il problema in tutta la sua evidenza: l'area euro (di conseguenza anche la Ue) non ha una capacità di bilancio per la stabilizzazione delle economie. L'operazione Next Generation Eu, con la più grande emissione di obbligazioni comuni per 750 miliardi, ha questo scopo ma si tratta di uno strumento che durerà fino al 2023. L'assunzione dei prestiti da parte della Commissione cesserà al più tardi a fine 2026. Il lancio dei bond sul mercato potrebbe cominciare a giugno, ha indicato Dombrovskis. Secondo fonti europee dovrebbero procedere al ritmo di 50 miliardi al trimestre.

La questione della mini golden rule proposta dal Fiscal board, organismo indipendente creato dalla Commissione per valutare le politiche fiscali nell'area europea, è solo una delle tante che i ministri finanziari dovranno negoziare: il patto di stabilità resterà in frigorifero per tutto il 2021. Lo sarà anche nel 2022? Non si sa, dipende dall'andamento dell'economia. E dipende anche dall'orientamento dei governi, in particolare dei frugali (Olanda in testa) e dalla Germania. All'Eurogruppo c'è accordo per mantenere l'espansione fiscale quest'anno, non c'è fretta di ritirare il sostegno a imprese e famiglie. In teoria quando l'economia Ue torna a crescere e avrà compensato la perdita di prodotto si deve tornare al patto di stabilità. Ma se in quel momento, come prevede adesso Bruxelles, Italia e Spagna resteranno indietro, sarebbe difficile far finta di nulla.

Antonio Pollio Salimbeni

