LA STRATEGIA

ROMA La mano tesa arriva da Pd e Leu. In un momento in cui nel M5S va avanti uno psicodramma Draghi sì-Draghi no, i rosso-gialli tornano a compattarsi, per far valere la forza dei numeri a palazzo Madama e inviare un messaggio anche a FI e Lega. L'asse M5s-Pd-Leu punta ad un documento programmatico, a costituire un coordinamento, ad orientare la direzione del nuovo esecutivo, dall'alto questo l'auspicio di un'asticella che sulla carta può contare su circa 155 voti. Ma oggi alla prova dell'Aula sulla fiducia all'esecutivo guidato dall'ex numero uno della Bce M5S ne perderà perlomeno una decina.

Al momento sono una ventina i frondisti. Tra questi Lezzi, Morra, Crucioli, Abate, Angrisani, Vanin, Presutto, Corrado, Dessì, forse Lanzi e Castellone. Ma i vertici puntano a ridurre il dissenso. Ieri i capigruppo e il capo politico Crimi sono stati al Senato per cercare di convincere i dubbiosi. Con un ragionamento ben preciso che verrà ripetuto anche in Aula: «Appoggeremo il governo Draghi ma vigileremo affinché i nostri temi identitari vengano portati avanti». Insomma, non c'è questa la tesi un sì senza se e senza ma, si tratta di un via libera condizionato. In realtà c'è il convincimento che il premier difficilmente si farà dettare l'agenda ma i vertici pentastellati stanno cercando di mediare con i malpancisti. Facendo differenza tra chi punta ala Di Battista ad un progetto alternativo al Movimento e chi, invece, esprime le sue perplessità ma non vuole voltare le spalle a M5S.

DISTANTI

Fino all'ultimo si farà ogni tentativo per evitare che ci siano dei no o delle astensioni. «Al massimo permetteremo che qualcuno non venga in Aula», il refrain. Chi si astiene oggi non verrà cacciato, solo i no. Ma le posizioni restano in ogni caso distanti. Qualora effettivamente al Senato dovessero esserci una quindicina di astensioni sarebbe difficile per il Movimento proporre espulsioni di massa. Il «che fai mi cacci?» che Fini rivolse a Berlusconi detto da una massa consistente di pentastellati rischia di fare molti danni. Intanto perché porterebbe alla creazione di un gruppo (ma serve una casa e per ora i dissenzienti non l'hanno trovata) che fungerebbe da attrazione per chi dovesse manifestare malessere più avanti e poi perché andrebbe a togliere benzina (soldi) al Movimento. Ecco perché i giochi ancora non sono fatti.

In ogni caso in diversi stanno facendo marcia indietro, di fronte a Mr Bce si tureranno il naso e voteranno sì. Grillo ieri non è intervenuto, ha fatto sapere di essere stato chiaro, che questo è il momento di scegliere. Sono intervenuti diversi big all'assemblea del gruppo alla Camera che si è tenuta ieri sera. Sulle barricate Colletti, Forciniti, Maniero, Costanzo, Giuliodori, Vallascas e tanti altri. «E' importante essere compatti perché l'unica vera sconfitta del Movimento verrà nel giorno in cui ci saranno scissioni», ha provato a spiegare l'ex Guardasigilli Bonafede. M5S se dovesse perdere dei pezzi sarebbe più debole anche nella partita sui sottosegretari. Proprio in un momento in cui sta cercando di darsi una nuova struttura. Oggi si voterà sulla governance del direttorio a 5. Il capo politico Crimi presto saluterà, nella convinzione di aver cercato di fare sintesi. Si punta ad introdurre la figura di Conte come presidente ma il timore nei gruppi è che senza un'unica guida M5S sia meno forte al tavolo delle trattative.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

