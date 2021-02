«La speranza, questa volta, non ci ha aiutati». Vuole essere ironico il messaggio della Scuola Sci Coldai - Alleghe Dolomiti che ieri, alla notizia dello stop dello sci, si è rivolta direttamente ai propri clienti e amici all'insegna del motto noi ci abbiamo provato. «Abbiamo provato di tutto, alla luce della pandemia, nella speranza di poter tornare sulle piste da sci: a essere pazienti; a rivoluzionare i nostri corsi; a mantenere i rapporti con tutti i nostri clienti, incoraggiandoli a tornare; a sistemare il parco giochi per bambini @allyfarm_dolomiti tutte le volte che nevicava. E infine abbiamo provato a posticipare all'ultimo questa notizia nella speranza di poter tornare sulle piste da sci ma purtroppo siamo costretti a confermare che gli impianti non apriranno. Una decisione che ha freddato in un secondo tutti i nostri buoni propositi ma che non fermerà mai la nostra voglia di tornare in pista. Noi ci abbiamo provato, con il cuore in mano... la speranza questa volta non ci ha aiutati». Uno sfogo misto di rabbia e amarezza che, inutile dirlo, è condiviso da tutte le realtà della montagna. In questo caso le scuole sci i cui maestri, professionisti del settore, non sono riusciti a lavorare nemmeno un giorno in questa sfortunata stagione invernale. Dopo che già la scorsa era finita anticipatamente l'8 marzo. A questo punto, non resta altro che attendere adeguati ristori.RG

