LA SITUAZIONE

UDINE Gli indennizzi per gli operatori turistici della montagna che hanno dovuto subire l'ennesimo stop sono stati al centro ieri del colloquio che il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha avuto con il leader della Lega Matteo Salvini, insieme al piano vaccini e ai controlli sul confine della Slovenia. L'ennesima tegola che è caduta su una stagione invernale già compromessa ha continuato a essere quindi all'attenzione del mondo politico e delle istituzioni, per studiare gli interventi di supporto necessari. Nella stessa giornata Fedriga ha incontrato anche il neo ministro agli Affari regionali Mariastella Gelmini con un'agenda altrettanto importante: insieme al piano vaccini, infatti, il presidente ha sottolineato l'urgenza di ripartire in modo rapido e deciso sui nuovi accordi finanziari Stato-Regione (erano dati in rinnovo a marzo) e sulla ricostituzione della commissione Paritetica, chiamata a lavorare per nuove competenze regionali su scuola, lavori pubblici e per riportare le Province a essere enti elettivi. Intanto in Friuli Venezia Giulia in tutto l'arco consiliare lo stop alla riapertura delle stazioni sciistiche fino continua a essere al centro delle riflessioni. Molto critiche quelle del vicepresidente del Consiglio, il leghista tarvisiano Stefano Mazzolini: «La decisione di non riaprire le piste da sci e i poli sciistici della montagna mette definitivamente nel cassetto la stagione invernale. Non condiviso assolutamente la scelta del posticipo della riapertura ha aggiunto -, perché ha causato un danno incredibile. Dopo il 5 marzo non avrà alcun senso riaprire, perché ormai la stagione invernale sarà finita. Le partite Iva si sono trovate a non poter lavorare, mentre il Governo Conte non ha fatto arrivare ristori. In ogni caso ha concluso in montagna non si chiedevano ristori, ma la dignità di poter lavorare per sopravvivere». Dal responsabile economico del Pd, Renzo Liva, arriva però la stoccata proprio alla Lega in quanto forza al governo della Regione. «La Giunta Fedriga può fare altro, al di là di lamentarsi come fosse uno spettatore anziché un attore istituzionale ha sostenuto -. Intanto potrebbe vedere come intervenire subito in autonomia, facendo immediatamente sua la proposta del Pd, per attivare strumenti finanziari a sostegno dei lavoratori stagionali che sono rimasti senza occupazione dopo aver firmato un contratto. Sarebbe un segno preciso di attenzione sociale».

REAZIONI

Pensa alle aree «di confine che soffrono in maniera marcata le restrizioni legate al Covid il consigliere del Movimento Cinque Stelle Mauro Capozzella, che ieri ha annunciato la presentazione di un'interrogazione per verificare come la Giunta regionale intenda muoversi «per dare risposte alla montagna». «Si tratta di un'area, in particolare il Tarvisiano ma non solo, che storicamente vive di turismo e commercio transfrontaliero - sottolinea Capozzella - e che ha inevitabilmente sofferto la prolungata chiusura degli spostamenti tra i diversi Paesi e degli impianti sciistici. Riteniamo fondamentale garantire un'attenzione specifica a queste zone nell'assegnare i ristori e attraverso apposite misure fiscali». Il pentastellato è convinto che in questa circostanza «non serva scaricare le responsabilità sul Governo Conte come ha fatto anche l'assessore regionale al Turismo, Sergio Bini. Occorre invece farsi parte attiva». Una proposta è già stata condivisa dai capigruppo in Consiglio comunale nel Tarvisiano. «L'obiettivo ha sintetizzato il consigliere M5S è inglobare l'intera montagna friulana in un progetto di rilancio, coinvolgendo anche il neo ministro alle Risorse Forestali, il triestino Stefano Patuanelli».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

