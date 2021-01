LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Da scenario possibile a realtà che permetterà di proseguire ancora più velocemente con la campagna vaccinale, che nel Veneziano viaggia già a ritmi record tra Ulss 3 Serenissima e Ulss 4 Veneto orientale. Ma da ieri, a dar man forte ai sieri della Pfizer (prima risposta certificata alla pandemia da coronavirus) sono arrivati anche i flaconcini di Moderna, il secondo vaccino approvato per contrastare il contagio da Covid-19.

LE SIRENE DELLA SCORTA

Un primo carico di 7.800 dosi di vaccino Moderna - anch'esso di produzione statunitense, come Pfizer - scortate dalle macchine dell'Arma dei carabinieri è arrivato alle ore 15.35 nel sito di stoccaggio dell'Ulss 3 Serenissima, all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

I 780 flaconcini, contenenti dieci dosi ciascuno al loro interno, sono ora custoditi nel freezer dedicato, che si trova nella farmacia ospedaliera dell'Angelo. Le dosi sono conservate a una temperatura di meno 20 gradi centigradi, a differenza di quanto avviene per il vaccino di Pfizer che necessita di una catena del freddo ancora più estrema e deve essere conservato ad una temperatura di -80 gradi. La minore temperatura di conservazione richiesta da Moderna, potrebbe avere dei vantaggi anche nella inoculazione e nella maggiore fruizione del vaccino, che darà una spinta notevole alla campagna.

A PASSO SPEDITO

«Nel frattempo continua la nostra campagna di vaccinazione anti Covid con le dosi Pfizer, con esiti molto soddisfacenti, che contribuiscono al buon risultato della Regione nel contesto nazionale - ricorda il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben - Abbiamo già somministrato 13.107 dosi, di cui 10 mila circa a operatori sanitari e sociosanitari e circa 1.500 a ospiti di strutture residenziali». Dati che hanno permesso all'azienda sanitaria veneziana di immaginare una road map che prevede di portare il vaccino agli ultraottantenni e anziani non ospiti delle case di riposo già forse per la fine di gennaio, in netto anticipo sulla tabella di marcia che ci si era immaginati il 27 dicembre in occasione della giornata spot di vaccinazione e che fissava il via a febbraio per questa categoria. Di date certe non ce ne sono ancora, è chiaro, ma l'arrivo sperato delle dosi di Moderna danno nuova linfa al piano disegnato dall'Azienda di via don Tosatto che, poi, dovrebbe rientrare nelle linee guida regionali.

I NUMERI

A spingere in avanti l'Azienda sanitaria è anche la velocità spedita alla quale viaggia la campagna vaccinale tra i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e gli anziani delle case di riposo ricevendo un'adesione altissima che nei medici sfonda anche il tetto del 90%. E da domani inizierà anche la campagna rivolta al personale sanitario non convenzionato con il pubblico.

Stando al report regionale - che ferma la fotografia alle 18.30 di ogni giorno - ieri l'Ulss 3 Serenissima risultava essere l'Azienda sanitaria più virtuosa con 13.107 dosi inoculate. Grandi numeri ai quali va aggiunto il risultato messo in cantiere dall'Ulss 4 Veneto orientale con 3.242 vaccini somministrati tra personale medico e case di riposo.

In totale dopo due settimane e mezzo di campagna, il Veneziano ha vaccinato 16.369 persone. Un ritmo che verrà tenuto ancora: martedì sono arrivate 7mila dosi di Pfizer e ieri altrettante di Moderna.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

