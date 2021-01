LA POLEMICA

VENEZIA «Qual è la Regione che fa più tamponi molecolari di tutte le altre?». La domanda è volutamente retorica, tanto che Luciano Flor la ripete ossessivamente per sei volte di fila fino a darsi la risposta da sé («È il Veneto»), durante la diretta televisiva e social in cui è chiamato a commentare l'ennesima diffida alle Ulss formalizzata dai medici ospedalieri di Anaao-Assomed, contrari all'utilizzo dei test rapidi fra i sanitari. La polemica è ormai nota, ma la pazienza è esaurita, a giudicare dal tono con cui il direttore generale spera di poter considerare chiuso lo snervante dibattito: «Seguiremo pedissequamente la circolare del ministero della Salute, perché il nostro riferimento non sono le opinioni dei sindacati, ma le indicazioni delle autorità che in questo Paese sono preposte al governo della sanità». Traduzione: nei reparti in prima linea, esami antigenici di terza generazione ogni quattro giorni.

Ieri il Veneto è arrivato a contabilizzare 2.176.678 test rapidi e 3.512.186 tamponi molecolari. Se i primi ancora non compaiono nel bollettino nazionale, il conto dei secondi mostra che il Veneto in termini assoluti è secondo solo alla Lombardia, la quale ne ha eseguiti un milione e mezzo in più ma ha anche il doppio degli abitanti, per cui in rapporto alla popolazione il primato veneto è indiscutibile. «Abbiamo chiesto a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere riferisce Flor qual è il tetto massimo di tamponi molecolari che possono effettuare e refertare il giorno dopo. Quindi ora sappiamo che la capacità quotidiana del Veneto va dai 19.000 ai 21.000, contro i 7.000 di aprile. A chi li facciamo? Finché c'era la necessità della conferma in doppio, il 30-35% serviva per le diagnosi di positività, oltre che di negativizzazione. Adesso continueremo a impiegarli prima dei ricoveri, in occasione di focolai, dietro impegnativa dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Per le attività di screening, per esempio in aeroporto, andremo avanti con i test rapidi, che non vanno considerati in sostituzione, ma in aggiunta e in integrazione ai molecolari. L'alternativa ai tamponi antigenici? Sì, ne esiste una: è il nulla».

Caricato a molla dalle polemiche ricorrenti, Flor torna anche su un altro tema annoso, «i mitici posti di Terapia intensiva», alludendo ironicamente ai mille indicati dal Veneto fra attivi (700) e attivabili «in 24-36 ore» (300). Ieri mattina, fra quelli allestiti per pazienti Covid e ordinari, ne risultavano liberi 91. «Abbiamo raggiunto il picco a Capodanno ricorda il direttore generale con 663 letti occupati, anche da ricoverati provenienti da altre regioni e sottoposti nei nostri ospedali a interventi chirurgici di alta specializzazione. Da allora abbiamo continuamente calato il tasso di occupazione nelle Terapie intensive, oltre che quello dell'area non critica. Per questo ho avuto un incontro con i dg delle aziende sanitarie e ospedaliere, per valutare come comportarci rispetto ai posti liberi, che cominciano ad essere un numero importante. Ci siamo dati tempo per decidere fino a venerdì. Se la tendenza sarà confermata, potremo pensare di ripristinare l'attività chirurgica che è stata sospesa o posticipata in questi mesi, recuperando gli spazi e il personale momentaneamente sottratti alle sale operatorie».

