«La Palladio è viva» In scena un musical con cento studenti

SCUOLAVENEZIA Famiglie, insegnanti, alunni della Giudecca e non: tutti insieme per affermare che la scuola media Palladio, da tempo a rischio chiusura, rappresenta uno spazio importante di aggregazione per la città. Uno spazio da valorizzare a cui tutti tengono molto, un luogo che venerdì è stato il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: un musical messo in scena da 100 alunni della scuola primaria Renier Michiel e della secondaria inferiore Dante Alighieri. Due cori (uno della Renier Michiel e uno della dante Alighieri),...