La notte dei cristalli

Trump come

Hitler?

Alla luce delle dichiarazioni di molti esponenti del mondo politico, possiamo ancora dire che il pensiero democratico in Italia e nel mondo ha trovato la forza di indignarsi di fronte ad un personaggio come Trump che per dar sfogo alla sua sete di potere, poiché si tratta solo di sete di potere, ha scatenato le frange più estreme del suo elettorato contro il Parlamento Americano, da sempre considerato il tempio della democrazia moderna. L'episodio dell'altro giorno mi ha fatto tornare alla mente un altro evento di gravità inaudita e cioè la notte dei cristalli quando tra il 9-10 Novembre 1938 in Germania, Austria e Cecoslovacchia, i militanti della gioventù hitleriana, sostenuti da Goebbels, si scagliarono con inaudita violenza contro le case, le attività commerciali, le sinagoghe, appartenenti a cittadini ebrei. Anche in questo caso, le forze di sicurezza non furono in grado di garantire l'incolumità di una parte della popolazione e si aprì, direi nel silenzio di una larga parte di cittadini, la strada al più infame regime del XX secolo. Trump era un uomo che andava fermato, come andava fermato Hitler con il senno di poi, fortunatamente però si è fermato con le sue stesse mani, poiché, i sentimenti democratici, il rispetto delle regole costituzionali, hanno un valore che abbraccia ancora fortunatamente tutti gli schieramenti democratici.

Aldo Sisto

Mestre (Ve)

Lettera di una studentessa

Riaprite le scuole

non ci sono scuse

Egregi Governanti, non so se ve lo ricordate com'è andare a scuola. Noi ce lo ricordiamo ancora, anche se è passato del tempo dall'ultima volta che ci siamo seduti tra quei banchi. Frequento la seconda superiore e tra la quarantena dell'anno scorso e le divisioni della classe con i turni a settembre e ottobre, ho visto la mia classe per intero due volte solo da febbraio. Non c'è posto più sicuro della scuola, dove siamo controllati, obbligati a tenere le mascherine anche quando siamo al banco. Se il problema sono i trasporti io, da studentessa costretta a casa per la negligenza dei politici, mi aspetto che venga trovata una soluzione. Perché potevamo scusarvi a marzo quando tutto era nuovo per tutti, ma è passato un anno e se hanno avuto il tempo di mettere a punto un vaccino, non capisco cosa ci sia di difficile nel trovare il modo di ridurre l'affluenza delle persone sugli autobus. Voglio ricordarvi che non tutti i ragazzi riescono a gestire la didattica a distanza, e anche per chi ce l'ha più o meno fatta, posso assicurarvi per esperienza che è faticoso, demoralizzante, e totalmente privo di empatia e interazione. Voi dovete riaprire perché ci stiamo disabituando alla scuola, un nostro diritto fondamentale e più passa il tempo più difficile sarà riadattarci a quei ritmi. Il tempo per pensare a trovare il modo affinchè questo sia possibile ve l'abbiamo dato. Perchè sia chiaro: noi non siamo sacrificabili. Alla fine è tutta una questione di priorità. E penso che ormai anche i muri abbiano capito che della scuola e dei giovani in Italia non importa più a nessuno.

Sofia

Crisi di governo

Questo è egoismo

e non politica

Per quanto riguarda la crisi di governo penso che chi la sta creando sia solo un egoista ed una persona che non merita di chiamarsi politico. Possono dire quello che vogliono, trovare qualsiasi giustificazione al loro intento ma la solo cosa che possono ottenere sono una crisi, ma non del governo che sinceramente a me non frega niente, ma la crisi di persone che stanno lottando con tutte le loro forze per non chiudere attività per non lasciare a casa i lavoratori, per lavoratori costretti a chiedere aiuti per mantenere la propria famiglia, uomini che perdendo il lavoro perdono la dignità.

Alberto Pola

Mirano (Ve)

Rientro a scuola

Situazione sempre

più pesante

Che ne sarà del nostro futuro e soprattutto di quello delle presenti e prossime generazioni, all'indomani di una pandemia che ha falcidiato i sogni e inoculato il virus della disperazione? A questa domanda non possiamo rispondere in via definitiva perché non possediamo la sfera di cristallo. Possiamo solo riferire ciò che osserviamo a scuola, in una scuola secondaria di secondo grado dove ormai non si vedono più studenti se non attraverso uno schermo. Certo, è possibile trasformare lo schermo in una finestra e garantire un affaccio coinvolgente nella scuola. Ma il più delle volte, ahimé. lo schermo è una barriera che impedisce l'ascolto empatico e la condivisione tra studenti e con i docenti. Il rientro a scuola, per quanto auspicabile in tempi brevi, tuttavia è immaginabile solo in sicurezza. Non si possono mettere a repentaglio le vite di chicchessia, soprattutto dei più fragili che rischiano di più. Ciò nonostante avvertiamo il peso di una situazione che giorno dopo giorno si fa sempre più insostenibile. Gli studenti che vogliono la didattica in presenza hanno le loro buone ragioni che non possono essere ignorate. Anche noi operatori vorremmo i ragazzi a scuola, sempre in presenza attiva (a volte ci sono presenze fisiche che sono assenze). I nostri politici e amministratori dovrebbero spendersi ventre a terra' per trovare la soluzione ottimale. E invece si attardano in rimpasti e verifiche di governo per avere un po' di visibilità e uno spicchio di potere in più. Pertanto, se dai governanti non possiamo aspettarci che questi giochi di palazzo e di potere a chi rivolgerci per ottenere risposte ai nostri sacrosanti interrogativi? Non ci resta che affidarci alle persone di buon senso che, nonostante tutto, continuano a fare il loro dovere e a rischiare in prima persona. Penso al personale sanitario, agli operatori delle RSA, al personale scolastico, a chi assicura servizi essenziali pur nelle difficoltà a cui ci costringe la pandemia.

Franco De Vincenzis

Dirigente Scolastico Liceo Ginnasio Giorgione

Castelfranco Veneto (Tv)

