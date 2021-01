Cristiano Ronaldo? No. Dejan Kulusevski e Alvaro Morata? Nemmeno. È Hamza Rafia a regalare alla Juventus il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, per un 3-2 ai supplementari sul Genoa eccessivamente faticoso, soprattutto considerando i 25' iniziali di dominio. Il nazionale tunisino, 21 anni, sconosciuto alla maggior parte dei tifosi juventini, si rivela decisivo nell'assedio della squadra di Andrea Pirlo, che viaggia a strappi: grande inizio, un lungo torpore che permette ai liguri di operare la doppia rimonta, e poi una nuova accelerazione nei supplementari, favorita anche dall'ingresso di CR7. Ma è Rafia a sbloccare al 105', anticipando una difesa del Genoa sulle ginocchia complice una gestione incomprensibile di Davide Ballardini, che impiega oltre 100 minuti prima di effettuare un cambio, e in questo modo le scarse energie trasformano il predominio genoano del secondo tempo in un affannoso tentativo di difendere il pari davanti al bravissimo Paleari. La giocata che si rivela decisiva da parte di uno dei grandi nomi bianconeri è quella di Arthur, che al 107' salva di testa sulla linea sull'inzuccata di Goldaniga. Sbuffando e faticando, una Juve ibrida tra i big e i ragazzi della squadra B, impegnata in C, si guadagna il prossimo turno contro la vincente dell'odierno derby emiliano tra Sassuolo e Spal. Ma servirà ben altro, ad Andrea Pirlo, per superare il doppio esame costituito dall'Inter in campionato e dal Napoli in Supercoppa Italiana. Anche se poi Cristiano Ronaldo, Danilo, Bonucci torneranno titolari, così come torneranno McKennie e Chiesa. La prima candidatura per un posto da titolare è quella di Dejan Kulusevski, che nell'avvio contro il Genoa è incontenibile. Contro un avversario che fa turnover ma schiera titolari il futuro bianconero Rovella e quello Scamacca che potrebbe seguirlo (in panchina il gioiello uzbeko Shomurodov), e in una Juve che dietro schiera Buffon e ritrova titolare dopo 70 giorni Chiellini, è lo svedese a portare avanti i bianconeri. Un minuto e 24 secondi e l'ex Parma va in rete, sfruttando la verticalizzazione di Chiellini e soprattutto l'improvvido tentativo di anticipo del debuttante Dumbravanu. L'ex Parma non si ripete al 12', quando arriva a tu per tu con Paleari ma si fa perdonare al 23', quando con una pregevole sponda al volo di sinistro manda in gol Morata.

TESTA ALTA

Quando sembra prefigurarsi la goleada, il Genoa rialza la testa, e sulla prima vera azione trova la rete con Czyborra, bravo ad anticipare un distratto Wesley (passato dal Verona alla Juve Under 23) e a girare in rete di testa il cross di Goldaniga. I liguri trovano coraggio mentre la Juve vede annullate le reti di Arthur e Portanova (diretto proprio al Genoa assieme all'attaccante Petrelli). La traversa di Pjaca (al Genoa in prestito dalla Juve) al 50' è un avvertimento che la Juve che rientra dall'intervallo con ritmi compassati non coglie, e su una giocata simile a quella del croato, è Melegoni a trovare il pari al 74'. Il Genoa sogna il colpaccio. Ma la Juve si ridesta, il Genoa arretra e regge con Paleari, prodigioso su Rabiot al 96'. Ma nulla può sulla giocata del meno atteso Rafia. Per una notte la Juve è sua, e non di CR7.

Loris Drudi

