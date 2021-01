BRACCIO DI FERRO

BELLUNO E alla fine ci penserà il Consiglio di Stato. Dopo che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha rigettato la richiesta dei sindaci bellunesi (al comune capoluogo) di annullare la gara per la rete del gas, una competizione che ha visto vincere Italgas, gli stessi hanno deciso di andare avanti e di spedire il malloppo nella Capitale. Nuovo giro di avvocati, tribunali e carte bollate, con relativi costi. Dettaglio non irrilevante: se il ricorso al Tar lo aveva pagato il Consorzio Bim (un caso che aveva sollevato polemiche e l'interesse della Procura) non è detto che questo succeda anche con il nuovo ricorso in Consiglio di Stato. Quello che di sicuro succederà, invece, è che il Consiglio di stato ci metterà diversi mesi prima di esprimersi. A fronte di un rigetto, in primo grado, già molto articolato. Tecnicamente il ricorso firmato dai 42 municipi che si sono accodati alla linea dettata da Feltre era stato bollato come «inammissibile» dalla presidente del Tar Veneto, Maddalena Filippi. La contesa si gioca sul valore delle reti e su uno scarto per nulla irrilevante: 15 milioni di euro. Sul punto specifico il Tribunale ha già sottolineato come il valore abbia mantenuto la stessa stima di base sottoposta all'approvazione dei Comuni, con un importo effettivo inferiore rispetto al bando precedentemente pubblicato. Una diminuzione legata all'aggiornamento della nuova data presunta di consegna del servizio. Per i giudici amministrativi a mancare erano i presupposti giuridici per un ricorso collettivo, oltre all'assenza di un interesse diretto ad agire in quanto i Comuni si sarebbero attivati per difendere non un interesse proprio ma quello di una società da essi partecipata. I giudici del Tar sono andati anche oltre, sottolineando che è tardiva anche la contestazione relativa all'individuazione del valore, che risulta essere stato approvato in un confronto fra Bim Infrastrutture e la Regione Veneto. Insomma, 13 pagine di sentenza che rappresentano un macigno da scavalcare. Ma è anche a questo che servono avvocati e carte bollate.

AZ

