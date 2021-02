LA GIORNATA

VENEZIA Da rosse, le rose in piazza San Marco tornano bianche e rosa. Crescono invece le maschere che ancora favoriscono del più celebre palcoscenico veneziano per una foto ricordo. A sentire i negozianti però, lo struscio nelle calli di Venezia è piuttosto un fuoco di paglia lavorativamente parlando. Gli strascichi del week end grasso e di San Valentino sono sotto agli occhi di tutti in città.

In questi giorni di Carnevale infrasettimanale gli spostamenti nel centro storico sono ancora rallentati, meno ma sulla falsa riga del fine settimana, da chi guarda le vetrine, si ferma a fare una fotografia o decide di mangiarsi una frittella per merenda. Tuttavia, la percezione che gli esercizi commerciali hanno dell'innegabile moltitudine di arrivi che Venezia continua a registrare nelle ultimissime ore - 13-15mila presenze lunedì, 15-18mila ieri, secondo i dati della Control room - è che denoti una ripresa soltanto superficiale.

Trattandosi di famiglie, gruppi di giovani o giovani coppie che nella maggior parte dei casi già conoscono il capoluogo, il loro interesse rispetto per esempio alle tradizionali botteghe di oggetti d'artigianato è pressoché nullo. Lievemente diverso è il caso dei negozi di abbigliamento, delle grandi firme e delle boutique che dai dintorni della piazza, lungo salizada San Moisé e calle larga XXII marzo scaturiscono un'attrattiva diversa. Il comparto della ristorazione invece, per quanto limitato nei suoi orari e misure di lavoro, può dirsi parzialmente soddisfatto. Ieri in pausa pranzo i locali aperti hanno avuto un buon afflusso di clientela. Anche chi è arrivato nel primo pomeriggio non si è risparmiato l'aperitivo o la merenda. La fascia d'età rispetto al week end si è spaccata: meno adolescenti a passeggio nelle zone della movida e molti più bambini travestiti in campo o adulti in costume veneziano ad approfittare dei luoghi scenografici e soleggiati in cui farsi immortalare.

Se la toccata e fuga di cui Venezia è diventata meta prediletta non aiuta radicalmente l'economia cittadina a ridestarsi, ne giovano quanto meno l'atmosfera e l'impatto visivo. Da vuota e desolata, la città si mostra radiosa e reattiva. Qualche gondola torna ad aggirarsi per i canali mostrando ai curiosi un punto di vista alternativo sui palazzi antichi, così come le vetrine tornano ad allestirsi e colorarsi di articoli, e i musei civici dell'area marciana ad organizzare le fine all'ingresso. Pur senza un calendario di eventi, balli, esibizioni e appuntamenti, un'aria di festa in qualche senso si respira. Almeno fino alle 18, quando si accendono i lampioni mentre bar e ristoranti hanno già iniziato a chiudere cassa. Non mancano i negozi che protraggono l'orario di apertura anche in questi primi giorni della settimana, sperando nei clienti dell'ultimo minuto.

