CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA L'apertura è volutamente ambigua, fluttuante. La strada che porta alla Direzione del 3 maggio è stretta e il reggente Pd, Maurizio Martina, tenta di non spaccare il partito. Ovvero, prova a non scontentare nessuno.Primo step, evitare che si arrivi a una conta su favorevoli e contrari a un governo con il M5S. Non è di questo, infatti, che si discuterà, ci si fermerà un passo indietro. Nella riunione si dovrà stabilire «se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti...