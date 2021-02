IN GINOCCHIO

PORDENONE Già la stagione invernale dell'anno scorso era stata compromessa a febbraio con l'arrivo del virus. Quest'anno con il blocco di Natale e i successivi rinvii fino al prossimo 5 marzo i maestri di sci non hanno incassato un solo euro. Zero reddito per i circa ottanta professionisti che, in forme diverse, operano nelle due scuole di sci del Piancavallo. «E, a dire la verità - allarga le braccia Italo Tizianel, direttore della scuola di sci Aviano-Piancavallo - nessuno di noi spera nel recupero dell'ultimo scampolo di stagione. Nonostante l'anno straordinario dal punto di vista delle nevicate a marzo la stagione può considerarsi ormai andata». Nelle parole del maestro delle racchette c'è un misto di rabbia e di delusione. «Quello che più ci ha dato fastidio - aggiunge Tizianel - è la beffa di come il settore è stato trattato. Non si può comunicare la domenica sera per la mattina dopo. Da noi in regione, per altro, appena poche ore prima era stata firmata l'ordinanza che riavviava il sistema venerdì 19».

SIAMO LAVORATORI

E invece? «E invece niente, ormai tutti sanno come è andata. Siamo qui a leccarci le ferite, con tutto fermo». Ma quanti di voi non hanno lavorato nemmeno un giorno questa stagione? «Di fatto la questi totalità. Se si escludono alcuni dei nostri maestri che sono allenatori nell'ambito dell'agonismo. E poi c'è qualcun altro che in queste settimane ha lavorato un po' con i bambini più piccoli, in particolare nei fine settimana con qualche ciaspolata e un po' di sci da fondo. Basta, tutto qui». Una disperazione. Tra i circa ottanta insegnanti, più o meno la metà vive di questo. «Siamo tutti professionisti associati alle due scuole. Esiste un Albo della nostra professione. Alcuni di noi la svolgono a tempo pieno durante le stagioni e in parte con le preparazioni fuori stagione. Altri lavorano, in particolare in una stazione turistica come Piancavallo in cui buona parte degli utenti è pendolare, nei fine settimana e durante i periodi delle festività. Quest'anno però la stragrande maggioranza non ha potuto lavorare nemmeno un giorno». E le difficoltà cominciano a essere piuttosto pesanti. Diversi hanno famiglia e le spese non si sono ovviamente fermate. Altri sono magari più giovani e single, ma anche per loro è dura senza guadagnare. «So di diverse situazioni in cui si sta dando fondo ai risparmi degli ultimi anni», conferma Tizianel. Ma non deve essere facile perché anche l'anno scorso non è stata grassa. E in pochissimi hanno potuto contare sugli aiuti e sui ristori. Pur esistendo un Albo della professione solo chi ha la partita Iva (per la figura professionale non è però obbligatoria) ha potuto usufruire, l'anno scorso durante il lockdown, dei 1.200 euro in due tranche destinati solo ai titolari di partita Iva. Insomma, per arrivare alla prossima stagione in molti dovranno faticare e reinventarsi. «Anche se - auspica il maestro di sci - stiamo attuando un pressing sul governo con i nostri rappresentanti nazionali. Non ci possono abbandonare così». Intanto, da ieri e fino a domani, Piancavallo e la montagna pordenonese si è trasformata in un set televisivo: una troupe del programma della Rai Linea Bianca ha acceso i riflettori sul polo sciistico e sulle altre valli pordenonesi.

