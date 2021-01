LE PROPOSTE

UDINE Non di sola didattica a distanza può vivere la scuola superiore. La Cgil chiede di lavorare per una riapertura graduale e modulata delle scuole superiori, individuando criteri che consentano di alternare didattica in presenza e a distanza tenendo conto dei differenti contesti territoriali e di indici di rischio che non sono gli stessi su tutto il territorio regionale. La segreteria confederale e il sindacato scuola della Cgil Friuli Venezia Giulia, hanno firmato un appello mandato al presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

«Pur consapevoli della necessità, vista l'attuale andamento dell'epidemia, di un forte ricorso alla didattica a distanza sostiene il numero uno regionale della Cgil Fvg assieme ad Adriano Zonta, segretario regionale della Flc riteniamo anche ineludibile un impegno per consentire il ritorno in classe degli studenti, con le necessarie rotazioni e dentro un quadro di pieno rispetto delle norme di sicurezza. Questo puntualizzano Pezzetta e Zonta anche come segnale forte e coerente da parte delle istituzioni sul valore fondamentale della scuol». Si chiede di puntare su un «mix sostenibile tra didattica a distanza e in presenza, con percentuali di ricorso alla Dad modulate a seconda delle diverse realtà territoriali, tenendo conto del differente impatto sul sistema del trasporto pubblico e sul traffico urbano, ma tenendo fermo l'obiettivo di garantire, a rotazione, il ritorno a scuola di tutti gli studenti». Un ritorno a scuola cui era finalizzato anche il piano di potenziamento del trasporto pubblico locale presentato dalla regione lo scorso 4 gennaio e di fatto accantonato con l'approvazione dell'ordinanza che ha decretato la chiusura delle scuole superiori per tutto gennaio. Premesso che a quel piano, per la Cgil, si doveva lavorare fin dalla scorsa estate, un potenziamento «era e resta uno degli interventi chiave». Da qui la richiesta finale di aprire immediatamente un tavolo che fissi, «con il concorso dei sindaci, delle aziende sanitarie, delle aziende del trasporto pubblico, dell'Usr e delle rappresentanze della scuola, nuove misure volte a una riapertura degli istituti superiori in condizioni di sicurezza, tra cui l'inserimento del personale scolastico docente e non docente tra le categorie da sottoporre nel più breve tempo possibile alla vaccinazione e il varo di una campagna informativa nelle scuole per promuovere la massima adesione alla campagna».

L'IDEA

Per contenere la diffusione del contagio, c'è chi pensa ad introdurre il divieto di fumo nei pressi delle scuole. L'idea è della consigliera dei Cittadini Simona Liguori, che ha presentato una mozione. «Crediamo sia necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione del virus, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi, e per questo chiediamo al presidente della Regione di valutare l'introduzione del divieto di fumo nei pressi delle scuole». Simona Liguori, la consigliera regionale dei Cittadini, annuncia il deposito di una mozione sul tema. «Sono tanti i genitori che ci segnalano la mancanza di rispetto da parte di adulti che, dimenticandosi dell'emergenza in atto, spesso in gruppo, fumano fuori dalla scuola che frequentano i propri figli spiega Liguori -. Abitudini come queste, che comportano inevitabilmente l'abbassamento della mascherina, vanno impedite in quelle aree: è chiaro che non si può abbassare la guardia in alcun modo, nemmeno nei comportamenti che ci sembrano più banali e meno rischiosi». Ordinanze simili sono state emesse nelle scorse settimane dai diversi sindaci, da Padova a Trento a Benevento.

