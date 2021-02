LA CAMPAGNA PROSEGUE

MESTRE Ottantenni. Tocca a loro. La campagna vaccinale, dopo aver coperto il personale sanitario, atterra sulle braccia degli utenti classe 1941, circa 1.797 persone convocate da ieri fino al 24 febbraio nella sede distrettuale di Favaro, fine settimana compreso. L'organizzazione prevede una lettera recapitata a casa, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi, procedendo in ordine di prenotazione. All'arrivo al distretto i nonni di Mestre vengono accolti sotto la tensostruttura installata all'ingresso, dove aspettano infreddoliti il proprio turno in modo disciplinato, anzi, sono i primi a controllare il rispetto del distanziamento. Poi vengono chiamati per attendere ancora un po', ma questa volta al riparo dalle temperature invernali. Dopo aver esposto il braccio alla siringa e ottenuto il vaccino, aspettano una ventina di minuti per scongiurare complicazioni, e infine vengono rispediti a casa, con la raccomandazione di chiamare il medico qualora insorgessero criticità.

LE TESTIMONIANZE

Ora, dalla parte sbagliata della struttura passeggia il signor Lucio, del 1932, preoccupato dalle ultime notizie. «Ma è pericolosa la variante inglese? - domanda - Parli forte che sento poco». Lucio è nato 89 anni fa, quindi non è il suo turno. «Sto accompagnando mia moglie - spiega - ma non la trovo più. Io comunque il Covid l'ho avuto - rivela - ma non ricordo niente, perché sono stato in coma». La signora Norma, invece, è in attesa per se stessa dalla parte giusta. «Mi auguro veramente sia la soluzione - commenta - Però era corretto partire dai più anziani, i novantenni, o giù di lì... Pazienza, meio cussì». Al suo fianco c'è Paola. «Ho fatto tanta fatica ad arrivare a ottanta - ricorda - e no voria che uno spuncion me copa. Però non voglio morire nemmeno di virus, ho anche una patologia respiratoria... E un marito di 82 anni a casa disperato perché non ha ricevuto la lettera». Lettera che Marco cederebbe volentieri. «Non volevo farlo - racconta - ma il medico mi ha obbligato in quanto cardiopatico. Io non credo che sarà risolutivo, sono contrario ai vaccini, e spero non mi squilibri il metabolismo. E comunque c'è disorganizzazione». Ma una signora lo riprende: «No ciò, è lei che è arrivato in anticipo - dice Rossana - Loro sono efficienti, e io entusiasta, e contenta di essere nata il 6 gennaio del 41: è perfetto così». Poi esce una responsabile: «Non possiamo far entrare gli accompagnatori - istruisce - dovete aspettare fuori: mettevi al sole che la vitamina D vi fa bene». Così Vladimiro, della Croce verde, deve lasciare mamma Danila, soddisfatta perché da adesso potrà andare in giro, dice. Anche Mario dovrà lasciare la moglie Rosy, che non teme nulla perché si vaccina anche contro l'influenza ma ritiene avrebbero dovuto iniziare dai più vecchi. «Io l'accompagno e mi va bene aspettare - conviene il marito - vaccinarsi è un dovere morale». Roberto è d'accordo: «Non capisco perché non partano dai centenari, noi siamo giovani». Anche Nino, accompagnando Pina, è favorevole: «Quando si preserva la salute va sempre bene». Inquietante, invece, la testimonianza di Clevi. «Ho una figlia disabile a causa di un vaccino - sostiene la signora - Oggi non volevo venire, ma mi è stato confidato che da ora in ospedale, per qualunque patologia, accoglieranno prima quelli vaccinati, e per quanto riguarda il discorso di partire dai novantenni, mi è stato detto che loro, girando poco, sono meno a rischio».

PRIMO BILANCIO

Sono state 294 le persone della classe 41 vaccinate lunedì: 156 a Santa Maria di Sala e 138 a Chioggia. Erano 363 (195 a Santa Maria di Sala e 168 a Chioggia) gli ottantenni aventi diritto convocati per la prima tornata, il che vuol dire un'adesione al vaccino dell'81%, anche se nel 19% che non hanno risposto alla chiamata sono compresi sia quanti non si sono presentati all'appuntamento, sia quanti avevano comunicato di non poter aderire motivando la loro impossibilità.

Luca Bagnoli

