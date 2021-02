LA CAMPAGNA

PORDENONE Dopo Sacile e San Vito, è toccato a Pordenone. Così, tra il rumore del vicino cantiere e quello delle auto in transito, si è animato anche il Centro anziani di Torre, sede delle vaccinazioni dedicate agli ultraottantenni in città. Sempre ieri è partita l'operazione anche a Maniago. Tanti gli anziani che si sono presentati allo sportello del Distretto cittadino, 330 (132 in città, 198 a Sacile) le somministrazioni di ieri in provincia, 1.408 in regione. A Torre presente anche il coordinatore regionale della campagna vaccinale, il dottor Michele Chittaro.

I RACCONTI

Tra i tanti vaccinandi (e poi vaccinati), anche Renato Battiston, recordman della presidenza dell'associazione pordenonese Amici del cuore. Alla guida del sodalizio da 25 anni, Battiston si è presentato a Torre vestito di tutto punto per il grande appuntamento. «Non ho alcun timore - diceva fiero prima dell'iniezione - e nessuno deve ragionevolmente averlo. All'interno della nostra associazione il 93 per cento degli anziani aspetta con ansia il suo turno per il vaccino. Oggi (ieri, ndr) è arrivato il mio. Se vogliamo avere dei risultati tangibili, l'unica strada è quella della scienza, e in questo caso del vaccino contro il Covid. Cosa farò quando avrò ricevuto anche la seconda dose? Quello che ho fatto sempre, ma con più gioia e tranquillità. Noi degli Amici del cuore non ci siamo mai fermati. A chi invece non vede l'ora di andare controcorrente dico che in questo momento non ha senso. Anzi, io il vaccino l'avrei reso obbligatorio per tutti, soprattutto per noi anziani». Poi Battiston entra in una delle due stanze adibite ad ambulatori vaccinali. Una dottoressa gli fa compilare la scheda dell'anamnesi medica. Battiston passa il turno e può vaccinarsi. Qualche secondo e l'iniezione è fatta. «Benissimo», esclama. «Non ho neanche sentito la puntura», si rivolge alla dottoressa. Dietro alla mascherina ovviamente c'è un sorriso. In sala d'attesa, occhiali abbassati sul naso, c'è invece Giorgio Cadin, 80 anni, pordenonese doc. È il volto stanco delle restrizioni, è la pancia della vecchia Pordenone che vuole tornare a trovarsi al bar, a giocare a carte tra amici. «Mi vaccino - spiega - perché così eviteremo tutte queste rotture (le chiama proprio così, ndr). C'è un grande bisogno di socialità, non ce la facciamo più nemmeno noi anziani, figuriamoci i giovani».

IN QUESTURA

Accelerazione, intanto, sul fronte dell'uso del vaccino AstraZeneca. Stamattina, infatti, via alle iniezioni dedicate al personale della Questura di Pordenone. Si parla ovviamente solo delle persone con meno di 55 anni. Domani, invece, via ai vaccini per l'Università di Trieste e l'istituto Sissa. Per il resto del mondo della scuola bisognerà attendere probabilmente la prossima settimana.

FEDRIGA A ROMA

Ieri il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ha incontrato a Roma Matteo Salvini e i ministri Giorgetti e Gelmini. A Salvini Fedriga ha chiesto un deciso cambio di passo sulle forniture e sui tempi di arrivo dei vaccini.

LE CRITICHE

Il Pd ieri ha criticato l'organizzazione della campagna vaccinale. Ha esordito il consigliere Conficoni con un'interrogazione: «Nel distretto del Noncello i vaccini vengono somministrati nell'ambulatorio di Torre, il cui raggiungimento è complicato dai lavori in corso in via Piave e via San Valentino. Per avere un appuntamento più ravvicinato nel tempo diversi residenti a Pordenone sono stati invitati a recarsi in altri distretti della Destra Tagliamento». Sono intervenuti anche i consiglieri Iacop e Santoro: «Code interminabili fuori dalle farmacie, lunghe attese al telefono per poi essere mandati, in diversi casi, in ogni angolo del distretto sanitario e questionari spesso troppo complicati per essere compilati in autonomia».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA