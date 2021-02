OPERAZIONE

UDINE Maxi operazione contro la ndrangheta con 28 persone arrestate (25 in carcere, tra cui quello di Tolmezzo e tre ai domiciliari) e indagini che dalla Calabria si è dipanata in mezza Italia e in Lombardia. Sono i dati dell'operazione Metameria coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e arrivata nelle province di Cosenza, Milano, Varese, Como, Livorno, Firenze e Udine. Associazione di tipo mafioso, estorsioni, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di beni e valori aggravato dall'agevolazione mafiosa sono i reati contestati dai pm ai boss e ai loro gregari. L'inchiesta è nata dalle indagini avviate dopo la scarcerazione di Filippo Barreca, boss della cosca operante nel quartiere di Pellaro e Bocale. Secondo gli inquirenti, una volta ai domiciliari Barreca avrebbe ripreso il ruolo di vertice della cosca gestendo attività illecite e rapporti con imprenditori collusi. Nella gestione della rete, avrebbe anche ordinato una serie di atti intimidatori e ritorsioni contro commercianti e imprenditori che non si lasciavano piegare alla volontà del malaffare, oltre a pianificare le estorsioni e la distribuzione dei loro proventi. Dda e carabinieri hanno ricostruito i rapporti che la ndrangheta di Pellaro teneva con le articolazioni extra reggine: i Labate, gli arcoti Condello e De Stefano, le famiglie di Santa Caterina e dei Ficara-Latella di Croce Valanidi. Tra gli arrestati c'è Demetrio Condello, ritenuto reggente della cosca di Archi, e Giandomenico Condello. Nell'inchiesta è indagato anche il boss Carmine De Stefano, figlio del defunto don Paolino De Stefano. Gli inquirenti si sono avvalsi anche delle dichiarazioni del pentito Maurizio De Carlo, per inquadrare il ruolo di Carmine De Stefano nell'aggiustare un'estorsione ai danni di un supermercato e per sistemare i rapporti di Barreca con imprenditori e persone danneggiate dai suoi affari. Per il ministro Guerini è stato un altro duro colpo alla ndrangheta

I carabinieri della Compagnia di Latisana hanno arrestato invece due donne domiciliate al campo nomadi di Portogruaro, sorprese mentre erano in procinto di scappare dopo aver tentato il furto all'interno dell'abitazione di un 21enne latisanese. Nella circostanza, erano riuscite a intrufolarsi nell'appartamento riuscendo ad aprire una porta blindata, senza effrazione, ma sono state scoperte dal proprietario, allontanandosi. Le arrestate (Pamela Halilovic, 31enne, e Valeria Markov 20enne), già note alle forze dell'ordine, provenendo da altra regione senza giustificato motivo sono state sanzionate per le norme anticovid. Sono state sottoposte all'obbligo di dimora a Portogruaro.

