Bingo! Mario Barba ha centrato una favolosa quaterna secca con l'uscita del 25-12-49-71 sabato su Palermo. Questa quaterna Mario l'aveva consigliata la vigilia di Natale e come vuole la più popolare tradizione del Lotto, le giocate che si iniziano vanno ripetute per almeno tre settimane. Tre di questi numeri 25-49-71 erano anche nel sistema della settimana e hanno regalato sabato anche tre ambi su ruota secca; sempre su ruota secca centrato l'ambo 50-68 uscito a Venezia legato alla ricetta della Pinsa Venexiana. Al primo colpo giovedì azzeccato il 71-87 su Roma per l'amico Giuseppe G. di Belluno che aveva sognato di partire per una vacanza in montagna con gli amici, mentre per l'amico Amedeo G. di Scorzè che la settimana precedente aveva sognato di trovarsi al cinema vedendo Fantasia di Walt Disney è uscito sabato l'ambo 23-43 su Torino. Dalla giocata degli auguri buona per tutto il 2021 è già uscito il secondo ambo con il 12-49 su Palermo. Sono usciti martedì anche il 27-33 su Napoli e il 24-69 su Bari dall'uva più grande del mondo. Dalle ricette, ancora un ambo con il 3-30 sabato su Milano dalla Minestra de Fasioi. Infine uscita una quartina con il 14-16-35-47 più due terzine 19-30-78 e 15-48-88 tutto dal sistema Superenalotto. Complimenti ai vincitori e al nostro Mario barba che ha iniziato il 2021 azzeccando una favolosa quaterna.

San Sebastian cola viola in man; viola o no viola, el giasso se smola e anche Dal barbuto (S. Antonio Abate il 17) al franzà (S. Sebastiano il 20) l'inverno xe passà. Le giornate si allungano, la campagna è ancora gelata ma si sta già pensando alla primavera e, mai come quest'anno, abbiamo bisogno di luce, aria e sole. Sant'Antonio Abate che si festeggia domenica 17 ha sempre goduto nel Veneto di una grande venerazione come protettore degli animali. Considerato anche il Santo del fuoco, nella mitologia contadina di racconta che Ghe fasea pecà i contadin che d'inverno morivano di fame e per questo chiese a Dio il dono del fuoco perchè potessero riscaldarsi. A questo Santo veniva anche chiesto di aiutare le madri delle figlie zitelle a trovar loro marito pronunciando l'invocazione Sant'Antonio dala barba bianca - fame catare queo che ghe manca. Sant'Antonio del deserto - El cuor xe verto - la musina l'è pronta - là me fiola l'è in ponta - ti che te sè pregare- famela sposare. A questo Santo si dedicavano preghiere anche per El mal ardente, in pratica è l'Herpes Zoster o Fogo de Sant'Antonio. Per le nostre belle leggende venete di gennaio Mario ha smorfiato 4-22-48-81 e 17-29-44-72 con ambo e terno Venezia Torino e Tutte più i terni 16-43-61 e 27-54-90 più 12-45-78 con ambo Venezia Palermo e Tutte. Due buoni terni anche Dall'uomo Coupon come viene chiamato in Giappone il settantenne Hiroto Kiritan che da ben 36 anni vive esclusivamente di Buoni Omaggio. Professionista dello shogi, gli scacchi giapponesi, il signore in questione, grazie a un sistema da lui elaborato, non spende un solo yen per vivere e per questo è diventato una celebrità. Chissà se vorrà mai condividere? 21-57-84 e 8-52-66 con ambo Venezia Roma e Tutte.

Mario Barba

