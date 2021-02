IL RACCONTO

TREVISO Ha provato cosa vuol dire il Covid sulla sua pelle. Sulle ossa, che ancora fanno male a un anno dal contagio, nel respiro che è ancora affannoso, soprattutto la sera e quando parla tanto, sulle giunture che faticano a riabituarsi alla vita di tutti i giorni. Mamma di due figli, dipendente del Ministero di Giustizia - lavora negli uffici del giudice di pace - e attiva in politica, Valentina Bottos, ex assessore a Casale sul Sile, racconta il suo calvario guardando indietro, ai tanti, piccoli passi, compiuti ogni giorno. E che l'hanno portata a una vita quasi normale. «Ma ancora non ho recuperato del tutto» ammette. Tanto è vero che nell'ottobre scorso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessore. «Non ce la facevo. Dopo il lockdown sono ricominciate le riunioni serali, consigli comunali, giunte, confronti di partito. Io ho autonomia fino alle 22. Arrivo a quell'ora senza forze ma anche senza capacità di concentrazione. Così ho detto basta e ho lasciato il posto a chi ha più forza di me. Sono rimasta in consiglio. E poi non è detto che la prossima tornata non me la giochi di nuovo».

LA PRIMA ONDATA

Valentina si è ammalata di Covid durante la prima ondata pandemica, quando ancora non si sapeva bene cosa il virus fosse e come andasse curato. «A febbraio ho avuto febbre alta per una settimana. Il dottore mi aveva detto di assumere Tachipirina e aspettare. Ma la pressione è scesa talmente che non stavo in piedi. Così il 3 marzo i familiari mi hanno accompagnato alla guardia medica. Mi hanno ricoverato subito: avevo la polmonite. Ma l'analisi Covid me l'hanno fatta dopo 3 giorni. Ho respirato grazie all'ossigeno e ho preso la Clorochina, che non danno più. Intanto, vedevo i pazienti morire attorno a me e pregavo. La mia robusta costituzione ha avuto la meglio. Il 9 marzo respiravo da sola e sono tornata a casa». Ma non era finita. Anzi, dopo un anno avverte ancora stanchezza e mancanza di attenzione. «È stato un incubo e ho infettato anche una figlia - l'altro per fortuna era a Milano - mia mamma che ha 84 anni e una sorella». L'ex assessore lancia un appello: «A chi non mette le mascherine, non osserva distanziamenti e regole sanitarie dico che il Covid non è un'influenza. Ti stravolge la vita e rischia di portarti via le persone a cui sei legato. Perciò fate attenzione, indossate i presidi sanitari e non accalcatevi nei fine settimana in bar e ristoranti. Passerà anche questo, ma bisogna usare attenzione».

Valeria Lipparini

