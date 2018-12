L'ANTICIPO L' Udinese oggi al Meazza, ore 18, deve crederci e provare a far man

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANTICIPOL' Udinese oggi al Meazza, ore 18, deve crederci e provare a far man bassa. L' Inter ha un potenziale più forte, Nicola la dipinge come una delle prime due, tre squadre della serie A; ma è reduce dalla sconfitta con la Juventus e dall'eliminazione in Champions, tanto che sono emerse alcune crepe psicologiche, tecniche e tattiche e l'imputato principale è Spalletti. Basta e avanza per far capire l'aria che si respira nell'ambiente nerazzurro non è salubre e il pubblico che non sembra disposto a fare sconti se oggi non si...