L'ALLARME

«So taca na machina ma respiro». Con un tweet asciutto, ma che nel dialetto fa trasparire un ritorno all'ironia consueta, Andrea Penacchi ha fatto sapere ieri al suo pubblico di essere ricoverato per problemi respiratori collegati al Covid-19. L'attore padovano è in ospedale da una decina di giorni. I primi sintomi si sono manifestati il 2 gennaio scorso e, dopo il ricovero, anche il Pojana di Propaganda Live ha subito come molti altri in forma pesante l'impatto del virus e ha dovuto esser trasferito in rianimazione. Intubato per alcuni giorni, ha tenuto in forte apprensione familiari e amici. Ora la situazione appare migliorata e Pennacchi è uscito dalla rianimazione all'ospedale di Padova, dove però rimane in osservazione fino a completa guarigione.

L'AFFETTO DEL PUBBLICO

Pennacchi fa sapere ai fan di respirare agevolmente e ringrazia il personale medico che ha assistito lui, come centinaia di pazienti ogni giorno, con grande professionalità e cura umana. «Sono in buonissime mani ha detto Abbiamo davvero medici e infermieri di eccellenza». Su esplicita richiesta della famiglia, non si prevede la diffusione di ulteriori informazioni relative alla salute dell'attore, che preferisce mantenere riservatezza.

Tra i primi a rispondere su Twitter dove Forza Andrea è fra i trend in Italia - è stato il direttore di La7 Andrea Salerno con un accorato «Forza Andrea ti si aspetta». E proprio tra gli appassionati della rubrica Tg Pojanistan, che Pennacchi cura nella trasmissione Propaganda Live, si è scatenata una corsa al supporto online. Anche dagli estimatori veneti - che conoscono l'attore e regista da lungo tempo grazie al teatro e ad una vivace presenza sui Social sono venute parole di conforto e scherzosi riferimenti al Pojana, all'universo dei cinghiali tanto caro a Pennacchi e alla sua convivialità come persona.

2020 DI SUCCESSI

Pennacchi affronterà ora il percorso che lo riporterà sul palcoscenico e sugli schermi, dove è molto atteso. Mentre il 2021 è iniziato con questa complicazione di salute, il 2020 è stato per l'artista un anno in grande spolvero. Ha accompagnato i telespettatori nel primo lockdown, portandolo poi nelle librerie e in teatro con Pojana e i suoi fratelli, mentre la fiction gli ha dato grande visibilità: prima con Paola Cortellesi nella serie Petra su Sky, poi come cattivo nel film La belva di Ludovico Di Martino su Netflix e, sempre per la piattaforma streaming, ne L'incredibile storia dell'Isola delle Rose diretta da Sydney Sibilia.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA