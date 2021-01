Il Covid-19 colpisce ancora a Occhiobello, e lo fa all'asilo nido comunale La coccinella, dove la sezione Bolla verde è stata posta in quarantena dopo che sono stati riscontrati due casi positivi all'interno della sezione stessa. I bambini e gli operatori della Bolla verde di via Kennedy dovranno quindi restare in isolamento domiciliare fino al prossimo 18 gennaio, su disposizione del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 5, in quanto contatti stretti con i due casi indice. I test rapidi di fine quarantena per la classe sono stati programmati per il decimo giorno dall'inizio dell'isolamento. La comunicazione dell'azienda sanitaria precisa anche che sono in isolamento domiciliare solo i contatti stretti dei casi positivi e non i loro familiari. Sono ancora in isolamento fiduciario anche gli alunni della classe 2^D della scuola media di via Amendola, ad esclusione di chi - nei giorni del 7 e 8 gennaio - non è entrato in contatto con il caso di positività al virus riscontrato all'interno di una sezione: l'isolamento dovrebbe continuare anche per tutta questa settimana. Per i ragazzi è stata attivata la didattica a distanza secondo le modalità previste nel piano per la didattica digitale integrata d'istituto, in modo che gli studenti possano continuare a seguire le lezioni dal proprio domicilio.

Jacopo Cavallini

