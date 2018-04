Investimento sbagliato e l'agriturismo finisce in vendita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO «Avevo loro sconsigliato di fare quell'investimento, ma hanno voluto comunque provare». L'ex sindaco di Livinallongo del Col di Lana, Ugo Ruaz, in carica per due mandati, commenta così uno dei principali contenitori pignorati e messi sul mercato delle aste.Si tratta dell'agriturismo Antico maso la corte degli elfi, in località Roncat, che viene messo in vendita per un valore di partenza di 525 mila euro. Si procederà il 3 luglio prossimo, alle 12, in Tribunale a Belluno. Oltre all'agriturismo saranno battuti anche una serie...