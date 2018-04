CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFORTUNI SUL LAVOROPORDENONE- L'emergenza infortuni sul lavoro sarà al centro della manifestazioni del Primo maggio. In regione, tanto per fare un esempio, dall'inizio dell'anno sono aumentati gli infortuni mortali e sono già sei le persone decedute sul posto di lavoro. «Rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza, anche attraverso una maggiore vigilanza, per contrastare gli effetti negativi della precarietà e della destrutturazione del mercato del lavoro, che sono sicuramente una delle principali cause dell'aumento degli infortuni»....