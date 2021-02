In Italia è allarme varianti, con gli ospedali sempre più in sofferenza, una nuova mutazione pericolosa registrata in Inghilterra e i dubbi sull'efficacia dei test rapidi. Il Veneto, invece, è in controtendenza: calano i contagi, si liberano posti nelle terapie intensive e nei reparti non gravi. E il motivo potrebbe essere legato proprio alle varianti del Covid che avrebbero causato l'impennata di contagi tra novembre e dicembre. Dal picco di 401 letti occupati da pazienti positivi del 31 dicembre scorso si è passati ai 91 delle ore 11 di ieri. Intanto il commissario nazionale per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, non ha detto no alla richiesta del Veneto di comprare vaccini. Il governatore Zaia ha riferito di aver parlato con Arcuri e di aver affrontato il tema dell'acquisto delle dosi vaccinali al di fuori della programmata fornitura nazionale. Con Arcuri - ha riferito Zaia - ha parlato anche il direttore regionale della Sanità Flor e i due hanno convenuto di verificare i codici dei lotti pronti per essere venduti. «Giusto per controllare che non sia acqua distillata». Con il Veneto anche l'Emilia Romagna.

Vanzan

