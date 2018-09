Inaugurata la materna per i bimbi di due Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVASO(gz) Storico: una scuola per due. La scuola in questione è la scuola materna parrocchiale inaugurata a Possagno e che servirà Possagno e Cavaso che hanno un unico parroco, don PierAngelo Salviato. Qualche giorno fa l'inaugurazione ufficiale. Il vescovo nell'occasione ha anche benedetto la statua della Madonna Regina della Pace a cui la scuola è dedicata.«La nuova scuola -spiega don PierAngelo che da due anni si sta spendendo per questo progetto- ha nuove aule ed è stata messa in sicurezza antisismica un'area che non lo era». In...