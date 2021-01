IL REPORT

MESTRE Crescono, e non di poco, i morti sul lavoro in provincia di Venezia. Quelli totali, cioè la somma dei decessi in itinere cioè negli spostamenti da e per casa, per e da il posto di lavoro - e di quelli avvenuti sul posto di lavoro vero e proprio, sono saliti da 11 a 15 (+36%) nel confronto tra il 2019 e il 2020. Scorporati, in provincia gli infortuni mortali in occasione di lavoro sono cresciuti da 4 a 11, facendo registrare un roboante +175%.

È quanto viene sottolineato da Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul lavoro di Vega Engineering di Mestre, sulla base dell'ultimo report prodotto dal team di esperti mestrino, che opera nella sede di via Don Tosatto, a partire dall'analisi statistica sull'evoluzione della mortalità professionale.

Nel computo totale delle morti bianche, Venezia è la provincia che cresce di più, seguita da Treviso e Rovigo (27% e 5%), mentre tutte le altre province registrano il segno meno. In Veneto, da gennaio a novembre dello scorso anno (i dati di dicembre sono in corso di rilevazione), ci sono state 81 vittime (87 l'anno precedente), con una media di sette al mese, circa due a settimana. Di questi, 59 sono avvenuti in occasione di lavoro, cresciuti del 13% sullo scorso anno, con Venezia, appunto, largamente in testa.

Nel 2020 anche sulla mortalità professionale si è fatto sentire l'impatto del Covid: infatti, 10 di questi 59 infortuni mortali, sono stati dovuti al contagio da coronavirus, contratto nel posto di lavoro e poi, purtroppo, divenuto fatale: si tratta del 2,7% del dato nazionale complessivo che ha registrato 366 morti sul posto di lavoro a causa dell'infezione.

Dall'analisi risulta, inoltre, che il Veneto è terzo in Italia per numero di denunce di infortunio legate al Covid, con una percentuale dell'8,2, e sono proprio queste che contribuiscono a spingere la stima al +13% di cui si diceva. A livello generale, il Veneto è la terza regione in Italia per numero di denunce di infortunio legate al Covid, 8.510, pari all'8,2% del totale nazionale, con al primo posto la Lombardia (30,5 %) e al secondo posto il Piemonte (14,8%). Invece, il numero degli infortuni non mortali in Veneto registrato da gennaio a novembre del 2020 è di 56.633. Per completare il quadro della graduatoria regionale delle morti totali sul lavoro, il dato peggiore arriva da Verona con 23 infortuni mortali (8 dei quali verificatisi in itinere); seguono Venezia con 15 (4); Treviso 14 (2); Padova con 11 (4), Vicenza con 10 (3); Rovigo con 5 e Belluno con 3 (1).

Alvise Sperandio

