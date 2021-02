IL RITRATTO

ESTE Piergianni l'imprenditore innamorato della sua città. Piergianni l'attore famoso in tutto il Veneto per la maestria con cui calcava la scena. Piergianni il ciclista per passione che si allenava con tenacia tutte le sere. È un uomo dalle mille sfaccettature quello di cui Este piange la prematura scomparsa a soli 61 anni. Piergianni Paiuscato, molto conosciuto e stimato in città, si è spento lunedì pomeriggio all'ospedale di Schiavonia, dopo un calvario durato quattro mesi in cui al tumore si è intrecciato il coronavirus. A ripercorrere l'ultimo tratto di una vita traboccante di esperienze, alcune felici, altre dal sapore più amaro, è Luca, uno dei tre figli: «Il mieloma multiplo è esploso quattro mesi fa. La polmonite batterica contratta durante le terapie all'ospedale di Schiavonia aveva fatto scattare il ricovero prima ad Abano e poi a Camposampiero. Qui, a inizio gennaio, è risultato positivo al Covid-19».

Era stato poi dimesso ma le sue condizioni erano peggiorate tanto da renderne necessario il rientro in ospedale, a Schiavonia. Da qualche giorno si era negativizzato ma lunedì pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere. Sposato con Maricla e padre di tre figli, Luca, Laura e Giovanni, negli anni Ottanta Paiuscato aveva preso in mano insieme al fratello Flavio l'azienda di forniture edili fondata dal padre, trasformandola in un punto di riferimento per l'intero territorio soprattutto con la realizzazione della fornitissima sede di via Zuccherificio.

I clienti li accoglieva con la stessa disinvoltura e la stessa arguzia che aveva a teatro. Purtroppo però la Paiuscato snc ha pagato le conseguenze della crisi del 2008, senza più riuscire a rialzarsi. «Nel 2012 siamo stati costretti a chiudere e a cedere la proprietà» ricorda il fratello. Entrambi sono rimasti nel settore come dipendenti. «Piergianni è morto dentro quando abbiamo chiuso». A restituirgli il sorriso ci pensava il teatro, la sua grande passione fin da ragazzo, quando ha mosso i suoi primi passi nella compagnia teatrale di Schiavonia, per poi essere reclutato dalla compagnia Teatro Veneto Città di Este, di cui era una delle colonne portanti.

«Piergianni ha raggiunto l'apice della sua popolarità interpretando don Checo e sior Tita Paron. Ha vinto moltissimi premi» racconta il direttore artistico Stefano Baccini, ricordando non soltanto la bravura dell'attore ma anche l'affabilità e la disponibilità dell'uomo.

Anche la bicicletta era una sua grande passione: socio della società agonistica amatoriale Estebike macinava volentieri chilometri in compagnia. Lutto trasversale, dunque, in città: tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza ricevuti dalla famiglia.

Anche la sindaca Roberta Gallana ha speso parole cariche di affetto: «Oggi piango un carissimo amico. Piergianni resti nei nostri cuori come un uomo buono, gentile, sempre pronto al bene. Il tuo sorriso è indimenticabile. Quanto ci hai fatto ridere con i tuoi personaggi teatrali. Hai dato tanta gioia a tutti noi. Un lavoratore instancabile. Uno sportivo che ama gli amici e la natura. È un grande dolore salutarti». Oltre alla moglie e ai figli, lascia nel dolore mamma Mariuccia e i fratelli Flavio, Francesca e Vittorio. L'addio domani alle 10.30 nella basilica di Santa Maria delle Grazie.

Maria Elena Pattaro

