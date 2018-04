Il tram deraglia al capolinea sud feriti 2 passeggeri ed è bufera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRONACAPADOVA Il tram deraglia al capolinea sud della Guizza. Il serpentone blu è finito nella banchina al fianco delle rotaie, arando lo spiazzo verde. Momenti di paura a bordo per l'improvviso salto e la brusca frenata: due feriti lievi portati in pronto soccorso per accertamenti e altri due passeggeri che hanno subito un forte choc. Un incidente che capita proprio nel bel mezzo della battaglia tra il Comune e i comitati no-rotaia che stanno infuocando la cronaca cittadina. Un botta e risposta al vetriolo tra il vicesindaco Arturo...