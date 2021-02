IL TERZIARIO

PORDENONE Milletrecento dipendenti in meno, con un calo del 20% dal 2015, e quasi cento sportelli tagliati, con una riduzione anche nei comuni serviti: uno su quattro, in regione, non può contare su neppure uno sportello bancario. Questo il bilancio dei tagli operati dai gruppi bancari negli ultimi anni, e a lanciare l'allarme, numeri di Bankitalia alla mano, è la Fisac-Cgil del Fvg alla vigilia di un dibattito online che il sindacato dei bancari Cgil terrà oggi e domani con la partecipazione di numerosi ospiti.

«La recente chiusura di filiali Unicredit in regione lascia scoperti diversi territori. Una politica - sottolinea la Fisac Fvg - iniziata nei primi anni 2000, quindi ben prima della grande crisi, con una serie di efficientamenti che in realtà si sono tradotti, molto spesso o quasi sempre, in disservizi per gli utenti, e in particolare per la popolazione anziana. La sbandierata attenzione al cliente, pertanto, si rivela sempre più come un'operazione di facciata e di marketing». Un modello di servizio e di finanza sempre meno funzionale alle esigenze delle persone, con una digitalizzazione dei servizi che taglia fuori quote crescenti di persone. Negli ultimi 5 anni in Fvg si è passati dagli 861 ai 673 sportelli con una diminuzione di 88 sedi. I dipendenti sono passati da 6.464 a 5.194, un taglio di 1270 addetti. Nel Friuli occidentale dal 2008 al 2020 si è passati da 231 a 157 filiali, 74 sono state chiuse e si sono 14 Comuni senza sportello bancario. Per il programma dell'iniziativa e seguire il dibattito in streaming basta collegarsi con la Pagina Facebook o ilsito nazionale della Fisac (www.fisac-cgil.it), oppure con il sito dell'ufficio stampa della Cgil nazionale (www.collettiva.it).

