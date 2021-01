CAVARZERE Sono almeno 20 i

morti per Covid a Cavarzere dall'inizio della pandemia. Ma solo 2 quelli registrati a primavera, gli altri 18 da metà novembre in poi. I tre scomparsi dell'ultimo fine settimana hanno fatto salire a 16 il conto ufficiale delle vittime cavarzerane. Ma ci sono almeno altri quattro deceduti per Covid ufficiosi, dei quali, assicura il sindaco, «conosco personalmente le famiglie, ma non ho visto questi casi riportati nel bollettino dell'Ulss. Non è una situazione che riguarda solo Cavarzere. Più volte abbiamo fatto presente, in conferenza dei sindaci, questi ritardi, e non di uno o due giorni, anche di dieci». L'accelerazione nella diffusione del virus spiega facilmente queste lacune. «Credo che l'Ulss o la Regione, chi compila il bollettino, insomma, non ce la faccia più a tenere il conto», commenta Tommasi. In questi mesi lo stesso sindaco e molti commercianti e baristi, dopo essere risultati positivi, l'hanno dichiarato pubblicamente, mettendo in condizione i loro contatti di recarsi a fare dei tamponi o di isolarsi. Ma il confronto tra il numero di persone positive (259) e quelle in isolamento (solo 40), fa pensare che non tutti i contatti siano stati denunciati o auto denunciati. Le problematiche legate al virus non finiscono qui. Infatti, proprio le restrizioni anticontagio rischiano di produrre effetti negativi su una fascia di popolazione che, invece, dovrebbe essere tutelata. Lo denuncia il consigliere comunale Emanuele Pasquali, osservando le lunghe file, all'esterno degli uffici postali, al freddo, cui sono costretti gli utenti, per lo più anziani. Le poste delle frazioni, infatti, lavorano con orari ridotti: solo un giorno a settimana a Rottanova, e tre giorni a Boscochiaro. Gli utenti, quindi, per non recarsi a Cavarzere centro, unico ufficio con orario normale, si accalcano nelle poche finestre di apertura e, non potendo entrare in più di tanti nell'ufficio, fanno la coda fuori, rischiando, se non il Covid, almeno malattie da raffreddamento.

Diego Degan

