BELLUNO Rimborsare gli skipass? In Nevegàl non l'ha chiesto praticamente nessuno: il migliaio di stagionali serviva da incoraggiamento per la nuova società, Nevegàl 2021, che ha debuttato nell'anno nero dello sci. Un anno bianco di neve, nero per la pandemia. Ad Alleghe Funivie invece nessun ristoro perché non sono stati venduti stagionali, nell'incertezza di come si sarebbe evoluta la situazione. Idem a Cortina d'Ampezzo e sul San Pellegrino. Enrico Ghezze, dagli impianti del Faloria racconta: «Abbiamo fatto campagne per gli stagionali, ma avevano una cinquantina di persone pronte per lavorare e invece è saltato tutto», poi un lungo silenzio pieno di amarezza. Anche alla Ski Area San Pellegrino gli skipass non erano stati neanche venduti, per quanto riguarda l'apertura del 5 marzo: «Non abbiamo ancora preso decisioni», spiega Renzo Minella. A Belluno le cose sono nate diversamente. Con la nuova società la vendita degli skipass era stata, a novembre, un modo per capire quante persone ci credevano. E di skipass se ne sono venduti un migliaio.

«NESSUNA RICHIESTA»

Il direttore generale di Nevegal 2021, l'ingegner Roberto Pierobon spiega: «Non abbiamo avuta nessuna richiesta di rimborso, salvo un'eccezione. Chi ha scelto di acquistarne uno prima di Natale, in un periodo quindi dove i dati della curva dei contagi non incoraggiavano, lo hanno fatto soprattutto per sostenerci come società. E di questo li ringraziamo. Al di là della pandemia il feedback è positivo racconta Pierobon -. Abbiamo un regolamento pubblicato nel sito e ben visibile, quando si sottoscrive l'ordine per l'acquisto dello skipass: esso stabilisce come e per quali motivi lo stagionale viene rimborsato. Di conseguenza non abbiamo nessun vincolo». Infatti l'articolo 1 delle Condizioni di vendita recita: «Il periodo di inizio e termine dell'esercizio è fissato dalla società Nevegal2021 sulla base delle condizioni climatiche, dello stato delle piste, dell'innevamento e delle esigenze tecniche degli impianti e delle disposizioni circa l'attuale situazione pandemica Covid-19». Il direttore di Nevegal 2021 commenta la «profonda delusione, direi inimmaginabile della decisione del Governo. Ora dobbiamo decidere fino a quando rimanere aperti. Decidere se soddisfare i clienti dopo il 5 marzo. Abbiamo delle attività in corso e richieste di gare. L'attività ordinaria ha avuto successo». E per la neo società, nata in previsione che il Comune acquisisca gli impianti, per poi darli in gestione «la situazione sembra al limite. C'è la previsione di incassare contributi regionali e provinciali che dovrebbero appianare le spese fisse. Come si può immaginare avere 8 dipendenti e spese energetiche i costi non possono che esserci. Noi teniamo duro».

ALLEGHE

«Per fortuna noi non avevamo emesso stagionali - racconta Sergio Pra, presidente di Alleghe Funivie - altrimenti bisognava rimborsarli. - dice con un mezzo sospiro di sollievo certo che il comportamento che hanno osservato a Roma denota una mancanza di rispetto. Ora si parla dell'apertura al 5 marzo, meglio che ce lo dicano prima se tenere chiuso». Per dare qualche dato: Alleghe Funivie, in previsione dell'apertura del 17 febbraio ha assunto una cinquantina di persone. «Senza pensare prosegue Prà a bar e ristoranti che, in previsione, hanno acquistato tutti i rifornimenti. Dirò di più, credendo che si aprisse ci siamo fatti carico di spostare i grossi cumuli di neve dai piazzali, una spesa non da poco. Abbiamo acquistato 300 transenne per far rispettare i distanziamenti, avevano attivato una ventina di volontari. Ora aspettiamo i ristori». Il presidente di Alleghe Funivie chiude con una considerazione: «Al di là che, a questo punto con il virus bisogna conviverci, si dà fiducia alla Fiat e alla Luxottica e non al nostro settore».

