PADOVA Tamponi molecolari ogni settimana a bebè, genitori e personale sanitario, visite limitate e isolamento preventivo per i bimbi nati da madri positive al Covid. Ecco come sono state innalzate «mura medievali» nel reparto di Terapia intensiva e patologia neonatale dell'Azienda ospedaliera di Padova a protezione dei neonati più fragili, i prematuri che arrivano a pesare anche solo 500 grammi. L'immagine richiama la copertina della rivista scientifica internazionale Pediatric Pulmonogy, dove è stato pubblicato lo studio Gestire un reparto di Patologia neonatale ai tempi del Covid-19 che porta la firma del professor Eugenio Baraldi. Dentro la fortezza ci sono le culle dei bambini, fuori il Coronavirus.

«Finora non abbiamo avuto casi di neonati positivi spiega il direttore Baraldi - solo neonati figli di madre positiva che poi sono risultati negativi al tampone. Questo è il risultato di un protocollo che, in collaborazione con la direzione dell'Azienda Ospedaliera, abbiamo attivato a fine febbraio con tampone settimanale a tutti gli operatori sanitari, genitori e neonati per evitare l'ingresso del virus in reparto. In poche parole abbiamo creato delle mura medievali attorno alla terapia intensiva neonatale per proteggere i prematuri che sono immunodepressi».

In via Giustiniani nascono tremila bambini all'anno. La terapia intensiva neonatale conta su 35 posti letto e gestisce 400 ricoveri all'anno, di cui 110 neonati nati pretermine di peso inferiore a un chilo e mezzo. Piccoli guerrieri che lottano per la vita. «Data la diffusione del Covid-19, abbiamo istituito un sistema di triage per tutti i genitori che devono vedere i loro figli specifica Baraldi -. Misuriamo la temperatura corporea e chiediamo di completare un questionario sul loro stato di salute, i contatti nelle due settimane precedenti. Ovviamente chiediamo di segnalare qualsiasi recente sintomo simil-influenzale».

Tutti i neonati ricoverati dopo il 21 febbraio, con e senza sintomi respiratori, e tutti i pazienti già ammessi in terapia intensiva neonatale sono stati sottoposti a test per Covid-19. Inoltre, tutti gli operatori sanitari e i genitori vengono sottoposti a tampone molecolare una volta alla settimana. «Come ulteriore precauzione aggiunge Baraldi - tutti i neonati vengono isolati nelle culle termostatiche. Medici e infermieri indossano mascherine chirurgiche, si lavano spesso le mani e usano disinfettanti contenenti almeno il 60% di alcol prima e dopo ogni contatto con il neonato. Le visite sono limitate a due ore al giorno e un solo genitore per ogni bambino, a orari prestabiliti. Tutti i genitori devono indossare maschere, guanti e indumenti usa e getta. I bambini pretermine nati da madri che risultano positive al Covid-19 vengono separati in un'area dedicata».

Considerando le difficoltà e le preoccupazioni dei genitori, ancor più amplificate dall'emergenza in corso, è stato attivato anche un servizio psicologico di supporto. «Tutte le madri che partoriscono in Azienda ospedaliera vengono sottoposte a tampone sottolinea Baraldi -. Essendo una terapia intensiva neonatale di terzo livello, in una zona ad alto rischio per l'esposizione a Covid-19, abbiamo adottato questa politica nella convinzione che prevenire è meglio che curare. All'inizio della pandemia non sapevamo ancora come i neonati pretermine potessero rispondere ad una eventuale infezione con questo virus perché non vi erano esperienze a tal riguardo. Siamo fiduciosi che la nostra procedura abbia protetto e continuerà a proteggere i nostri piccoli pazienti, e che ci consenta di agire tempestivamente se qualcuno risulta positivo. Preferiamo non impedire ai genitori di visitare i loro figli in terapia intensiva neonatale, ma abbiamo solo limitato i tempi delle loro visite».

